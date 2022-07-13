與黃珊珊視察挨批「行政不中立」　黃瀞瑩：其他黨議員要來也可以

▲民眾黨市議員參選人黃瀞瑩日前與黃珊珊視察市場，遭酸「行政不中立」。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

2022九合一選舉倒數計時，台北市長選戰目前由國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中與北市副市長黃珊珊，形成三腳督局勢。然而，日前黃珊珊至士林市場視察時，民眾黨議員參選人黃瀞瑩、陳思宇也參與其中，並發放競選小物，遭人質疑「行政不中立」。對於此指控，黃瀞瑩在《POP搶先爆》中表示，自己只是跟在後方聽攤商的意見，強調「沒插嘴」。

黃瀞瑩指出，與黃珊珊一起掃街行程，在新聞曝光前兩週左右就已發生，「我看到新聞時想說，這不是已經是上上周的事了嗎？但又覺得是不是在炒新聞，沒想到最後還變成議會專案報告，讓人匪夷所思。」同時她也說明，對副市長的職掌市場及產發局的業務，過程就走走看看，看福華市場希望有什麼更好的改建。

被問到為何行程只有她和陳思宇兩人，沒有其他黨的議員參加，黃瀞瑩則回應，「其實其他黨的議員要來也可以，門口有掛一個紅色的布條，如果真的是不知道的話，可能我的消息來源有告訴我，就是攤商有告訴我。」

黃瀞瑩也補充，如果副市長的行程都通知所有的在地議員，恐讓議員們多少有些尷尬，猶豫「到底要不要去，去了會不會被做文章」等，很多時候也會因為政治的關係，讓單純的事件變成一場攻擊。