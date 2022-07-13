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2分鐘灌完整瓶「35度烈酒」　他下秒倒地死亡！為賺350元慘丟命

▲▼ 南非一名男子灌完35％烈酒後死亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 南非一名男子灌完35％烈酒後死亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非發生一起恐怖事件，一名年輕男子參加餐廳的拼酒大賽，最快喝完整罐野格利口酒（Jägermeister）的人就能贏得200蘭特（近約新台幣350元）獎金，他便為了這筆獎金，在短短2分鐘內灌完整瓶酒精濃度達35%的酒，沒想到下秒當場倒地，送醫宣告不治。

根據《每日星報》，這起事件發生於南非埃利姆（Elim）附近村莊Ha-Mashamba一家餐廳，死者年齡介於25至30歲之間，10日晚間和朋友比賽誰能最快喝完一罐德國野格利口酒，只為了贏得200蘭特的獎金。

社群媒體上流傳的影片中可見，男子將酒瓶直接就口狂灌，在身旁友人起鬨之下大口喝下，只花了2分鐘就全部喝完，沒想到因此送命。其他影片可見他倒下後被另一名男子抬起，身體左右搖晃。

當地警方說明，意外發生於10日晚間11時30分左右，據說當時店裡舉行飲酒競賽，只要能在規定的時間內灌完整瓶酒，就能獲得獎金，「其中一名男子隨後倒下，被送往當地診所，並被證實死亡」，警方已經開始調查這起明顯濫用酒精的事件。

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