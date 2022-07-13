真相片！阿公摸車2下喊手痛要3千　他調監視器才知被碰瓷怒告

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開車行經新生南路一段巷弄，突有1名路人伸手「2度觸碰」車子後照鏡和車身，駕駛發現下車時，路人卻表示「被車撞到右手疼痛」，車主載路人前往藥房買藥膏後，路人突然伸手索討紅包，車主原本包一千元和解，但男子卻認為不夠，只好包了3千元，隨後駕駛到派出所提告詐欺，警方在新北市逮人，路人聲稱「是要拿紅包改運」。

警方調查，50歲的陳姓駕駛6月初下午6時許，開車行經新生南路一段巷弄「撞到」77歲郭姓男子，陳停下車後詢問郭的狀況，郭則表示「右手腕疼痛」卻不願意就醫，陳立刻載著郭到附近藥房買膏藥貼布，但是結束後郭卻突然向陳姓駕駛開口索討紅包。

▲男子2度伸手碰車，還索討3千元紅包，氣得車主提告詐欺。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓駕駛無奈之餘，只好掏出1千元放在紅包內給郭姓男子，郭還嫌太少了，還聲稱自己每天工資將近3千元，陳只好多放了2千元，與郭姓男子達成和解之後，還載著郭到附近捷運站搭車，陳姓駕駛返家後向家人述說過程，家人認為根本就是「碰瓷」，要陳到派出所調閱監視器。

監視器也拍下整個過程，發現郭姓男子「主動伸手」先碰陳姓駕駛的後照鏡，後來又往後座車門拍打，陳姓車主才恍然大悟，原來被人「碰瓷」，立刻向派出所提出詐欺告訴，警方也依規定受理並循線追查嫌犯到案。

▲警方在新北市帶回碰瓷的男子，男子辯稱要拿紅包改運。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在新北市蘆洲區一處公園帶回郭姓男子，郭姓男子則表示，因為最近運勢不佳，所以才想說拿個紅包「改運」，沒想到竟然是利用碰瓷招數，也讓警方訊後依詐欺罪嫌送辦。