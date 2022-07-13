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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敬老金記者會黃珊珊獨挑大梁　理念不合拒到場？柯文哲：我要開會

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但台北市議會日前通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，市府雖向政院申請函告無效，但政院回函難以認定抵觸憲法。北市府13日下午將對外說明發放重陽敬老金內容細項，但卻不見柯文哲出席，外傳是違背施政理念；對此，柯文哲僅說，不能所有記者會都要市長出席。

▲▼111年上半年度環南市場環境整潔評比頒獎典禮 柯文哲聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市議會將於13日開議，據了解，台北市政府原訂本週要召開振興記者會，但臨時新增一場重大記者會，所以將振興記者會挪後至下週，而該場重大記者會，便是說明將要發放重陽敬老金，但是使用歲計賸餘發放，市府內部估算，一個人恐怕拿不到1500元。

而台北市政府也於12日傍晚公布柯文哲、黃珊珊等人行程，只見柯文哲的公開活動僅環南市場環境整潔評比頒獎典禮，下午行程不明，而黃珊珊辦公室一開始也未有敬老金記者會行程，被媒體詢問之後才補充放上。據了解，敬老金記者會原本打算在上午10時左右召開，且也找了柯文哲到場，但外傳柯文哲以違背施政理念為由而拒絕，時間更是改到下午3時30分，變更為黃珊珊說明。

面對重陽敬老金記者會內容，柯文哲出席環南市場環境整潔評比頒獎典禮時表示，府內已有討論很多遍，如何兼顧財政紀律、符合議會要求以及其政治價值，已花了半年時間在內部討論，最後黃珊珊想出了一個辦法，待下午說明內容，包括如何兼顧財政紀律、議會要求，且不債留子孫等方法，「反正不急，下午就知道了。」

至於是否與黃珊珊意見分歧？柯文哲提及，一開始每個人提出各自版本後再討論，「黃珊珊那個版本，我覺得還可以。」

媒體追問，為什麼沒有一同出席記者會？柯文哲回應，自己有很多的會議要開，不要所有記者會都要市長一個人召開，會「凍未條」。

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