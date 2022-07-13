「九份殭屍出沒」照片曝！老戲院深夜一幕　網驚：比台南恐怖

▲這也太有Fu了吧！（圖／翻攝自Facebook／九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心）

網搜小組／鄺郁庭報導

南美館一場展覽掀起一波「殭屍熱」，沒想到熱潮也燒到北部了！九份金礦博物館12日下午在粉絲專頁發文，「今天旅客分享，殭屍從台南來九份玩了」，並附上一張殭屍出沒照，以復古的昇平戲院當成背景，配上昏暗的夜色，讓網友又讚又怕，「從台南跳來的嗎 XD」、「這比台南的看起來恐怖。」

粉絲專頁「九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心」在文中貼出照片，背景是從日治時代建立後便保存至今的「昇平戲院」，戲院出入口則有一具殭屍，在復古場景和夜色襯托下，氣氛顯得格外詭譎。照片一出，馬上吸引不少網友在底下留言，「從台南跳來的嗎 XD」、「瞬間陰風陣陣」、「這比台南的看起來恐怖」、「為什麼會有！」

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至於到底為何有這具殭屍？博物館小編就在文中表示，參加夜巡山城導覽的旅客向他透露，是因為九份要開一間鬼屋，「聽說13號會有六個殭屍聚會，在竪崎路等待大家！」「殭屍是因為之後九份有一個展覽要推出囉！這隻是來拍宣傳照片的。」

▲九份也有鬼怪傳說特展。（圖／翻攝自Facebook／九份金礦博物館真的沒有大金塊只有老礦工的真心）

另外，博物館小編之後又PO文，貼了一張海報釋出資訊，「九份殭屍出沒事件後續報導，剛剛小編本來想去找殭屍探班，結果發現殭屍已下班，但有看到活動資訊，『7/15-12/31鬼怪傳說特展』，有興趣的朋友們，可以把大蒜、符咒、桃木劍，還有正英師傅帶好，一起來九份探險啦！」

博物館小編也在留言處笑說，「我覺得戲院可以播正英師傅的電影！《暫時停止呼吸》～」「剛剛大家聊天，發現九份不太適合殭屍欸！因為樓梯太多對他們太危險。」吸引網友一陣熱議，「九份的老建築配上斑駁的牆壁和小小的通道，小心額～下個轉角出現，祂的同伴……」、「晚上的九份才好玩啊～」、「從台南走高速公路，一路跳上來。」