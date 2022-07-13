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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「虧雞福來爹」鬆口選台南市長！　林義豐：周六看氣氛

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

▲林義豐在臉書上表示「辣個男人回來了」 。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

記者崔子柔／綜合報導

2018年曾參選台南市長的伍彩集團總裁林義豐，當時被封為「虧雞福來爹」，各界相當關注他是否再次加入選戰。林義豐本月1日透露要強勢回歸，更在本周六（16日）將舉辦電音趴，還提到要不要參選就看當天現場氣氛決定。

林義豐16日下午1點半，將在南區虹韻文創中心舉辦千人室內電音趴，邀請國內著名DJ、選秀節目大嘻哈時代勝出的wannasleep與潤少，根據其臉書消息，報名人潮相當踴躍。

根據《聯合報》報導，林義豐提到，若周六活動氣氛熱烈，年輕人支持他出來選，他可能會當場宣布投入選舉，「什麼都有可能啦」。另針對代表國民黨出選台南市長的謝龍介，上周和柯文哲、許忠信同框時喊要在野黨聯盟擊敗現任市長，林義豐則說，「他覺得爽就好」，認為選舉是各自努力的事。

林義豐還在臉書透露，他製作了多款印有自己頭像的「豐幣」將在日後的活動送給大家，有金銀銅3色共18款，硬幣上都寫有「TAIWAN」、「CRAZY FRIDAY」字樣。

▼林義豐將發送「豐幣」。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林義豐MarkLin）

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