收到面試邀請　他一去遭嗆「想看爛學校學生長什麼樣」傻了

▲應徵者到公司面試。（示意圖／取自Pexels）

實習記者李鎮宇／綜合報導

應徵者到公司面試時，有時遭到面試官的建議和批評是正常的事情。一名網友回憶，幾年前到外商公司面試，遭到面試官的嚴厲批評，稱學歷與英文能力奇差，更被嗆「不過你來也好。我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子，畢竟我們這裡都是台清交碩畢。」不過，月薪32K的待遇引來網友猛諷，「這麼嗆還以為薪水多高，結果笑死人」。

該名網友在Dcard發文提到，早些年曾收到外商公司通知，面試助理工程師。誰知道面試官給人的感受極差，不僅身體靠著椅子，還說了些不太好聽的話。好比對原PO說道，「你英文這麼爛，學歷又這麼差」、「我們這只收取菁英，不收你們這種後段學歷的學生」之類的。

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▲面試官無情無理的批評。（示意圖／取自Pexels）

接著，原PO被嘲諷「怎麼有勇氣來投履歷？」，他便回覆「是人資主發mail的，並未投過履歷」，反而被嗆「不過你來也好。我只是想看看爛學校的學生到底長什麼樣子，畢竟我們這裡都是台清交碩畢」、「結果不意外，跟我想像中的一樣，在學校成績差，讀的學校又這麼爛，做事能力會好，我是不相信啦！」

網友紛紛提出，對於面試官的看法，「沒必要這樣羞辱人吧！真的狗眼看人低」、「外商裡面沒水準的人事物也不少，剛好被原PO碰到而已，面試會這樣歧視人的面試官沒比較高尚」。也有網友認為本文為創作文，表示不相信，「不可能，聽你在放屁」。

此外，他指出該公司月薪32K、一年有可能領到14到16個月。有相似背景經歷的人調侃，「32K？我不是台清交都超過雙倍了，騙人的吧」、「不要說台清交碩畢啦！台科北科的用32K*14請得到？笑死」、「這麼嗆還以為薪水多高，結果笑死人」。