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全家攜手鮮乳坊推15款聯名美食　主播搶先開箱吶喊「好幸福」

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲ ETtoday午間新聞V仔及雅憶兩位主播，搶先開箱全家與鮮乳坊的聯名美食。(圖／取自影片，下同)

消費中心／綜合報導

牛奶控們照過來，最喜歡玩聯名的全家便利商店，這次攜手「鮮乳坊」推出15款鮮乳系聯名商品，ETtoday午間新聞搶先開箱其中5款「激推必吃款」，分別是海鮮明太子風奶香義大利麵、奶香海陸雙拼焗飯、白醬蕈菇蛋堡、鮮乳虎皮蛋糕捲、奶酥捲，奶香十足的滋味讓V仔及雅憶兩位主播吶喊「好幸福」，甚至開心到跳起舞來！

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲5款「激推必吃款」聯名美食，每一款都充滿濃郁奶香味。

全家與鮮乳坊推出的系列聯名商品，每一款都充滿濃郁奶香味，有人說喜歡喝牛奶，乾脆養一頭牛，但全家覺得這樣不夠，全家直接認養台南的桂芳牧場，「每一口都散發奶香」的秘密，就是用優質的桂芳鮮奶加好加滿，而愛吃德式香腸的雅憶主播第一道就選擇「奶香海陸雙拼焗飯」享用，雅憶說「奶香非常濃郁，剛剛咬下去，香腸的肉汁很juicy，再加上它的白醬是有加入桂芳鮮乳熬製而成，所以奶香味超香，再搭配飯體，鹹淡剛剛好」口感香濃滑順，讓她忍不住一口接著一口。

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲「奶香海陸雙拼焗飯」口感香濃滑順，讓雅憶忍不住一口接著一口。

接著由V仔品嚐第二道「海鮮明太子風奶香義大利麵」，V仔說她本身就非常愛吃明太子，明太子一入口的「啵啵啵」感讓她幸福到差點說不出話來，V仔也提到，清炒醬汁加入桂芳牧場的鮮乳坊鮮奶，清爽海鮮味及奶香味直衝到喉嚨裡面，超級好吃，而且配料超澎湃，有魷魚、蝦仁、蛤蜊、魚卵等。若是不想吃太多的話，也可以選擇「白醬蕈菇蛋堡」，雅憶表示「鮮乳熬煮的松露風味白醬，搭配烘蛋、蕈菇及火腿，一口咬下超滿足！」。

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲「海鮮明太子風奶香義大利麵」醬汁加入桂芳牧場的鮮乳坊鮮奶，清爽海鮮味及奶香味直衝到喉嚨裡超幸福。

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲「白醬蕈菇蛋堡」使用鮮乳熬煮的松露風味白醬搭配烘蛋、蕈菇及火腿，一口咬下超滿足。

奶香濃郁的3道主食，讓V仔和雅憶滿意到忍不住跳起舞，另外甜點部分更是精彩，V仔終於吃到從開播就狂盯的「鮮乳虎皮蛋糕捲」，吃一口驚呼「好好吃」，「蛋糕捲最怕很乾的那種，但是它很濕潤，因為蛋糕體本身加鮮乳，吃起來很綿密柔軟，而且蛋香濃郁～」，而雅憶大口咬下「奶酥捲」，吶喊「太療癒了」，「加入鮮奶坊的鮮奶後，讓奶酥捲有濃濃的奶香，上班吃這個好幸福好療癒」！

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲Ｖ仔大讚「鮮乳虎皮蛋糕捲」吃起來很綿密柔軟、蛋香濃郁。

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

▲「奶酥捲」加入鮮奶坊的鮮奶後，讓奶酥捲有濃濃的奶香。

這5款加入鮮乳坊桂芳鮮乳，又經過主播認證的美味料理通通百元有找，全家還推出集章趣活動，到6月28號為止，買指定鮮乳坊系列商品，消費1元就有1積分，消費滿300元(滿300積分)，就可免費兌換鮮乳坊相關贈品，好禮5選1等消費者來拿！這次全家和鮮乳坊的聯名商品，除了主播們吃的義大利麵、焗飯、漢堡、蛋糕捲之外，還有咖啡、麵包甜點、饅頭等超多商品，不論想吃鹹食或是甜食通通都能滿足，15款聯名美食任你挑選，再也不用煩惱午晚餐或是下午茶要吃什麼。

詳情參考活動頁：https://nevent.family.com.tw/milkysummer/

▼全家與鮮乳坊的系列聯名商品通通百元有找，消費滿300元可免費兌換鮮乳坊相關贈品。

▲全家業配。（圖／ETtoday資料照）

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全家鮮乳坊聯名ET午間新聞開箱鮮乳牛奶

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