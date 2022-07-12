淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑　體驗深度旅遊打卡新景點

▲後厝漁港彩繪漁具倉庫。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區漁會7月份推出「淡水漁業體驗，安心旅遊行程」，讓大家暫時脫離平日裡匆忙快速的生活，帶領民眾深入漁村，親近北海岸的沿海景點，旅遊行程從三芝「北海岸最美伸展台」美譽的芝蘭公園海上觀景平台，到擁有北海岸在地元素彩繪的後厝漁港漁具倉庫，一路玩回淡水繼續體驗漁業。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，三芝是淡水區漁會管理範圍內最北的轄區，轄內有色彩繽紛的後厝漁港彩繪漁具倉庫及珍珠般閃耀的芝蘭公園海上觀景平台，皆是去年8月才完工，也是新北市政府「青春山海線」主推的旅遊景點，成為北台灣最熱門的拍照打卡新景點，來這裡人人都可以當網美，享受打卡樂趣。

▲芝蘭公園海上觀景平台。（圖／淡水區漁會提供，下同）

來淡水當然不忘淡水旅遊必搭乘的藍色公路，航程中將結合在地漁民現場示範百年漁業文化—耙文蛤，讓您真實感受傳統漁法的智慧；此外，遊程裡也將安排參觀漁船上架場，由專業人員解說上架過程，最後在淡水夕陽下，一起到淡水第二漁港（漁人碼頭）最美的心型石滬內。

吳永寬說，請漁民介紹石滬捕魚，並且安排淨灘活動，用實際行動愛「滬」海洋，在滿滿的淡水漁業體驗下結束慢遊知性的旅程。北海岸漁業與美景豐富的一日遊，每人只要980元，考量防疫安全僅開4梯次：7月23日、7月24日、7月30日、7月31日，名額有限，歡迎有興趣者趕緊上「淡水區漁會」臉書粉專報名參加。

▲在地漁民現場示範百年漁業文化「耙文蛤」。

漁業處長張麗珍表示，淡水區漁會辦理的「2022淡水漁樂趣，三芝浪漫灣」活動內容相當豐富，有獨特的漁業活動內容，安心的漁港風味餐，乘風破浪的乘船體驗，漁業文創類的彩繪DIY等，活動相關資訊請洽詢淡水區漁會：02-2805-5000分機109。

▲在地漁民介紹石滬捕魚。

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