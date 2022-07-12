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安平開台天后宮黃鏡月監事　捐70年前拜興濟宮虎爺誼子布契書

▲台南安平開台天后宮常務監事黃鏡月，主動捐出70年前拜為虎爺契子的文書，董事長吳福春等人表達萬分感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮常務監事黃鏡月（右），主動捐出70年前拜為虎爺契子的文書，董事長吳福春等人表達萬分感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮常務監事黃鏡月，有感於祀典興濟宮近來擴大舉辦下壇將軍虎爺聖誕有聲有色，基於她曾是虎爺「後援會」的和合堂爐主，11日主動捐出70年前拜為虎爺契子的文書，亭宮欣然前往接受，由於拜虎爺為契子情形少見，尤其還是首次看到布匹文書，董事長吳福春等人表達萬分感謝之意。

今年虎年，祀典興濟宮為了慶祝虎爺農曆六月初六日聖誕，於7月初舉辦的虎爺回娘家贈黃金戰甲，和乞虎祈福擲迷你虎爺2項活動，獲得廣大信眾的喜愛，這也讓黃鏡月女士勾起其家族曾經參與興濟宮「虎爺柱會」的過往，並翻出這份70年之久的拜契文書。

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亭宮董事長吳福春和所屬府城觀興文化藝術基金會長侯明福，11日上午前往安平開台天后宮拜會，黃鏡月女士取出這份以毛筆書寫在布上的契書，猶能看出布質原本應是鮮艷紅色，雖隨著歲月而褪色，驚奇的是布上的毛筆字跡清楚，布契書保存得相當完整，眾人嘖嘖稱奇﹗

▲台南安平開台天后宮常務監事黃鏡月，主動捐出70年前拜為虎爺契子的文書，董事長吳福春等人表達萬分感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃鏡月女士表示，其家族世代居住在安平，隨著外公到市區頂大道興濟宮，參與「虎爺柱會」事務，全家族都是保生大帝和虎爺信徒，1952年她2歲時，就被帶到興濟宮拜下壇爺（俗稱虎爺）為「誼子」（ 義子），拜契文書是當場請廟方書記人員以毛筆字寫在紅色布上，一份由其母保存，直至其母於1966年去世，在母親遺物中看到自己的拜契書，於是自行保管至今，說來奇怪，拜契文書就放在抽櫃中，經過數十年，只是布的顏色退去，文字筆墨仍是清晰。

今年農曆六月六日（國曆7月4日），黃鏡月女士曾帶著拜契書來興濟宮，只見廟內舉辦祈安清醮法會，未有適當時機說出此事，但因安平天后宮的解籤老師陳進明退休校長，目前也是基金會理事，兩人聊天時說出興濟宮近來保存宗教文物相當積極，於是黃女士表達捐拜契書的意願，才會促成亭宮11日前往拜會的緣由。

黃女士和其家族成員多人曾是「虎爺柱會」的爐主，「柱會」類似「粉絲團」或「後援會」，每當神明聖誕或是相關活動時，柱會成員出錢出力支持廟方，讓神明聖誕舉辦的相當風光，甚至有柱會互相比拼場面、氣勢的意味，近來因為廟方管理組織趨於完善成熟，自行主導神明聖誕相關事務，柱會的角色比較沒那麼強勢和重要。

▲台南安平開台天后宮常務監事黃鏡月，主動捐出70年前拜為虎爺契子的文書，董事長吳福春等人表達萬分感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳福春董事長和侯明福會長對於黃鏡月女士主動捐出70年的布契文書相當感謝，尤其是廟方目前的拜契文書，全都是檔案輸出紙張，且大都是以主神保生大帝契子為主，很少聽到拜虎爺契子，且還是第一次看到完整的布文書，相當感謝！並以亭宮出版品回贈，並表示將會好好保存這份70年的布契文書，做為亭宮歷史文物的見證。

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