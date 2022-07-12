響應熱氣球嘉年華綠色運輸　台東縣府籲機車受檢

▲熱氣球嘉年華更環保，綠色運輸空氣好清淨。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為維護空氣品質、守護居民及遊客健康，台東縣政府推動全國首座國際級風景區空維區鹿野高台空氣品質維護區已於7月1日正式上路，熱氣球嘉年華也正熱烈舉辦中，再次提醒民眾，只要是一至三期(95年9月30日前出廠)柴油車車主，進入高台園區前須取得環保機關核發的自主管理或淨區標章，或是具有1年內環保單位排煙檢測合格紀錄，機車也須依規定期間完成定期檢測，如有違反可處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

台東縣政府表示，環保永續旅遊及低碳綠色運輸是台東推動綠色經濟的最佳策略選擇，符合永續發展目標與精神，因此，年初即公告空維區運用科技執法管制烏賊車進入，成為全國首座國際級風景區空維區，也大幅削減熱氣球活動期間大量車潮帶來的空氣污染物，保障居民及遊客健康，目前除固定式車牌辨識裝置，也裝設微型感測器同步監測空氣品質，環保局也首次與交觀處合作，在旅客接駁及園區內引進了台東首輛電動巴士供遊客搭乘，減低遊客碳足跡，提升整體低碳旅遊環境品質。

環保局指出，自公告後陸續接到許多民眾詢問車輛限制標準以及裁罰的關切電話，也有許多車主表達願意配合檢測的需求，為避免民眾在不知情狀況下遭受處罰，於年初開始即廣為宣傳，除發布多則新聞及電台宣導外，也透過監理站及合作檢測廠商地點廣發傳單，園區外也設立4處明顯告示牌及布條等作法。

此外，為減少對當地居民的衝擊，半年來也提供鹿野在地黑煙檢測服務4次，車主不需前往台東市動力計檢測站即可完成檢測，統計設籍鹿野當地一至三期車輛為285輛，目前已過半數符合規定或已完成檢測，未檢測的車主環保局也主動以掛號信通知車主，也請當地車主留意信件，再次呼籲，如有進入高台園區需求的車輛，請盡速聯繫環保局專線089-384177預約檢測，避免受罰。