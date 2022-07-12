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心繫夜歸人交通安全　屏東縣民陳信志偏鄉廣設167組閃燈

▲陳信志廣設爆閃燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲陳信志廣設爆閃燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

從事焊接工作屏東縣民陳信志，退休後騎乘機車巡視內埔警分局轄內路段交通安全設施，如發現曾肇事路段與天色昏暗有關，即記錄下來，自購並自行安裝，提供夜行人一條安全回家之路，善舉獲得阿彌陀佛慈善會及尚品交通工程有限公司蔡清允董事支持，慷慨提供裝設爆閃燈的車輛、經費，共同行善。

▲陳信志廣設爆閃燈 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

68歲的陳信志，鑑於交通事故，不時釀成悲劇，因此退休後全力投入道路交通安全的改善，常常在半夜天都還沒亮的時候，就騎乘機車清查巡視環境，若覺得危險是易發生交通事故的昏暗路段，他就記錄起來以，以便日後安裝爆閃燈，提醒夜歸用路人，確保交通安全。

具有焊接專業技術他，甚至自掏腰包購買安裝爆閃燈的鐵料及零件焊接以防被盜，設想周到、體貼入微的善行，讓用路人紛紛按讚。

他最近在內埔警分局轄區內的內埔、萬巒、瑪家及泰武4鄉等38處路段，裝設167組爆閃燈，獲知陳的善行義舉後，高雄市阿彌陀佛慈善會、尚品交通工程有限公司蔡清允董事，也加入贊助經費行列，共同行善。

內埔警分局長莊順智表示，夜間行車視線不佳，若能在昏暗的彎道、鄉道設有爆閃燈警示，宛如為夜歸民眾點亮一盞光明燈，對降低交通事故相當有幫助，非常感謝陳先生為了交通安全，行善不為人知，保障民眾的生命財產安全。

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