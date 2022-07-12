北市副市長蔡炳坤病倒送醫　跨黨派官員發聲祈福

▲蔡炳坤11日白天才陪同柯文哲前往弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間與台北市長柯文哲餐敘時，身體不適倒下，被緊急送往聯合醫院仁愛院區進行手術，目前在加護病房觀察中。除柯文哲、台北市副市長黃珊珊表達關心外，幾位跨黨派官員也發聲祈福。

柯文哲昨到聯合醫院仁愛院區關心蔡炳坤病況後，對外表示，台中市議會11日上台北市考察，晚間在飯店有一場餐敘，由於蔡炳坤以前是台中市副市長，所以盡地主之誼，不料吃飯的時候蔡在他旁邊突然倒下來。對於蔡炳坤病況，柯文哲顧及病人隱私權未多說，僅透露疑是中風，送醫照電腦斷層後就送入開刀房。

事後，柯文哲在臉書表示，「蔡炳坤副市長是我非常重要的左右手，今晚他突然倒下，目前經過手術，已經送到加護病房，但還需要一段時間觀察。蔡副加油，我們等你回來！」

黃珊珊則說，蔡炳坤一直以來是一位勇於任事、積極協調的父母官，跟教育文化相關的市政問題，她常常向蔡請益，而蔡就如同當時當建中、中一中校長一樣，娓娓道來，給她很多的啟發。黃珊珊也說，「近來因應防疫，蔡副市長負責兒童疫苗的施打安排，更是常常沒日沒夜的在溝通協調。​晚間傳出消息，第一時間不打擾他及他的親屬，但心裡一直掛念著。衷心期盼蔡副市長早日康復，我們繼續一起並肩作戰，繼續一起為下一代努力！」

對於蔡炳坤送醫一事，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，今晚收到消息，蔡炳坤因身體不適緊急就醫，為蔡副市長祈福，希望他能早日康復，平安度過險境。國民黨立委林奕華表示，實在掛心睡不著覺，請大家一起幫蔡炳坤集氣，願手術成功，早日康復。

民眾黨立委邱臣遠表示，祝福蔡炳坤一切平安順利，吉人天相。國民黨北市議員王鴻薇說，「蔡炳坤副市長是我敬重的首長，希望他能渡過難關，祈求平安。」新黨北市議員潘懷宗寫道，「台北市副市長蔡炳坤餐敘突倒下，緊急送醫手術！希望老天保佑蔡副，一切平安」。