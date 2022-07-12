民調18％還會往上走？　高虹安曝自身2優勢：趕快努力跑

▲新竹市長參選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨中央委員會昨（11日）通過提名程序，由立委高虹安參選新竹市長，對戰民進黨沈慧虹和國民黨林耕仁。高虹安今（12日）上午接受廣播媒體專訪時表示，她只把民調當作參考，自己趕快努力去跑就對了，她擁有理工人、科技業的背景，另外年輕也是她的優勢，她才38歲，另外兩位候選人則是55歲和62歲。

《ETtoday新聞雲》近期獨家取得山水民調公司7月5日至7日受託完成的民調資料，與一個月前6月5日相比，沈慧虹的支持度從15.6%增至24.2%；而林耕仁支持度從21.1%增至24.6%；邱顯智從一個月前的10.6%，下滑至5.8%；高虹安則從月前的17.2%支持度，略增為18.3%。

對於此次民調內容，高虹安今天上午接受網播節目「POP撞新聞」專訪時表示，這份民調把時代力量立委邱顯智放進去很奇怪，因為邱早在6月就表態不選，應該不要納入，或在排列組合時分開，放進來是為了分散中間勢力的票源嗎？且政黨提名後會在民調上有一些效應，其調查時間是國民黨、民進黨宣布參選人後的一段時間，也可能受此影響。

至於未來是否有信心讓18％支持度繼續往上走？高虹安說，接下來還會有好多好多民調，民調也可能有機構效應，這樣討論不完，民調就是當作參考，自己趕快努力去跑就對了。

高虹安分析，從過去兩次市長及立委選舉來看，大概可以知道「9萬票」才是比較安全的數字，而藍綠在地方上擁有基本盤、樁腳組織等優勢，對於自己來講是要加倍努力，她努力的部分也會跟兩大黨不太一樣，要透過正面訴求、個人特質等，讓更多中間選民能夠了解。