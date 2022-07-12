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接續布林肯　美國亞太助卿將訪日本悼念安倍晉三

▲▼美國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）。（圖／翻攝自UNK） 

▲美亞太助卿康達將赴日本悼念安倍晉三。（圖／翻攝自UNK）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

美國國務院今天宣布，亞太助卿康達本週將訪問柬埔寨及日本，訪日期間將悼念已故前日本首相安倍晉三，也將會晤高階官員，談論如何推進美日夥伴關係。

布林肯（Antony Blinken）於6日出訪亞洲，原訂只訪問印尼及泰國，卻因正好碰上安倍晉三遇刺身亡，今天臨時安排東京行，親自向日本首相岸田文雄表達哀悼，並轉交美國總統拜登（Joe Biden）寫給安倍家屬的信函；當時康達（Daniel Kritenbrink）全程陪同。

美國國務院今天表示，康達11日至15日也將訪問亞洲，預計前往金邊及東京。

在金邊期間，國務院指出，康達將與柬埔寨副首相兼外交部長巴速坤（Prak Sokhonn）及其他高階官員會晤，談論美柬雙邊關係、區域及全球議題，也會表達對柬埔寨擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國的支持。

結束柬埔寨訪問後，康達將轉往東京，針對安倍遇刺向日本人民表達哀悼。根據國務院說法，他也預計與日本高階官員會面，討論如何在各類區域、全球議題上推進美日強健夥伴關係。

國務院表示，美日聯盟是印太和平與穩定的基石，雙方廣泛合作在對抗全球挑戰上不可或缺，包括俄羅斯對烏克蘭發動殘酷非法戰爭一事。

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