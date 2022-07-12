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法國國會不信任投票遠未過半　極左派倒閣失敗

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲左翼不信任投票倒閣失敗，法國總統馬克宏將與總理柏納展開第二任期。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

法國國民議會今天進行左派聯盟對新內閣提出的不信任動議辯論與表決，結果僅獲146張贊成票，差門檻一大截，毫無懸念倒閣失敗，傳統右派共和黨和極右派國民聯盟都不支持。

法國政府4日宣布最新內閣名單，總理柏納（Elisabeth Borne）領軍的新政府遭在野黨批評缺乏新氣象、政治酬庸等，左翼「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）因此對新內閣提出「不信任動議」（motion de censure）。

然而，今天不信任動議投票結果中，贊成票數甚至未超過NUPES的151個席次，更別提倒閣所需的過半數289票。NUPES聯盟中的6位社會黨（PS）議員棄票，1位極右派議員則投下贊成票。

會後法國政府發言人維宏（Olivier Veran）向媒體表示，「現在起我們可以開始推動國會工作了」，強調「NUPES大會正式結束了…這是（極左翼領袖）梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的再度挫敗」。

稍早在動議辯論時，不信任案提出者、左翼不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）要求國會展現對內閣的不信任，批評政府帶來的「政治階級」與「社會不公」。

同時也順應今日爆出法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與線上叫車服務巨擘優步（Uber）勾結的醜聞，帕諾質問「是誰與Uber的遊說主席達成協議？」

柏納隨後站上台捍衛政府，表示原本希望今天可以談論物價、油價、就業等實質政策，而非不信任投票。她呼籲，「否決不信任動議，就是尊重法國人民選票、就是拒絕不穩定、就是接受以行動和事實來評斷政府」。

極右派國民聯盟（RN）也拒絕投下不信任票，表示希望成為「可靠、穩固、具建設性的反對黨」，批評NUPES不信任動議為「詐騙動議」，認為法國「不需要體制危機」。

立場與執政黨共和前進（LREM）較接近的共和黨（LR）則稱這次動議太過「粗暴」，並表示政府「現在沒有讓我們不信任，但也沒贏得我們的信任」。

社會黨議會主席弗和（Olivier Faure）認為動議的失敗「不出所料」，他說動議結果的意義在於「反映了國會的真相」，也就是共和前進有相對多數，並會在偶爾或必要時與共和黨或國民聯盟合作，而NUPES中的4政黨則為反對勢力。

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