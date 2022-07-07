法國Youtuber曝待台灣4關鍵原因　早餐種類多、治安好

實習記者蘇郁晴／綜合報導

在台灣生活已3年半的法國YouTuber餒狸Neili公開不想回去被公認為最浪漫母國的原因，同時也曝光讓他選擇繼續留在台灣生活的4大關鍵因素，包含生活安全、治安良好，商店營業時間較晚，多樣的早餐選擇且手搖飲價格低，整潔的公共運輸設施。



身為法國人的餒狸Neili已在台灣生活3年多，具備相當流利且有濃厚本土味的中文能力，在其中一支他的Youtube影片「法國人在台灣 I 為什麼不要回去法國？！」和大家分享實際在寶島生活後，多層面吸引人的特色，以及會讓他想久住台灣的四大關鍵。

在影片中，餒狸首先提到的就是治安問題。他認為台灣社會相當安全，東西短時間內留在桌上不用擔心不見，然而在法國須時時警惕，因為手機、貴重物品，甚至是機車，都有可能一轉眼已經被扒手偷走，讓他覺得在法國生活很累。

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▲YouTuber餒狸在白沙灣出遊照。（圖／截自餒狸Instagram）

此外，台灣的商店營業時間普遍較長，還有許多24小時營業的便利商店，但在餒狸的家鄉全部店家都只營業到晚上6、7點左右，他幽默地使用「整個城市睡著、死掉了」來形容。

台灣隨處可見且多樣化選擇的早餐店、手搖飲料店也是吸引餒狸繼續留在台灣生活的原因之一。在許多國家並沒有像台灣有不同類型的早餐品項供挑選，頂多就是去咖啡廳買可頌配咖啡，但其CP值極低且無變化。雖然近幾年在國外也陸續開設許多臺灣的少搖杯連鎖店，但一杯就要價台幣2、300塊的飲料也只能在久久放縱一下的時候買來解解饞。

最後在影片中也提到關於台灣的捷運站、公車站等公共運輸設施內、外都保持得相當乾淨，且班次都相當準時，相較之下法國的地鐵時常誤點、鬧罷工，甚至他曾親眼目睹有人「在地鐵站公然上大號」，讓他感到非常噁心。

▲法國人餒狸在台生活已三年多。（圖／截自餒狸Instagram）

影片下方也有許多台灣人留言討論、分享自身經歷與看法，有些人深表認同他提及的各項優點，「講的都是事實，台灣人要珍惜自己已有的，繼續改善，但也需感激政府提供國人所做的努力」、「來台灣的國外人士變多，因為台灣治安好、交通好、美食多、24小時商店多，所以很多國外人士喜歡台灣」、「巴黎的捷運真的很可怕......味道像公廁......巴黎本地的朋友都不會用手碰捷運裡的任何東西 因為覺得很髒......台北捷運乾淨整潔，大家不會佔用愛心座，印象深刻❤」。

然而，也有些人認為台灣在許多層面仍有進步空間，並表示「每個國家都要有自己不好的一面，當然台灣也是，像是塞車問題啊機車亂騎現象」、「法國會晚上6、7點都關門代表著你們注重生活品質，台灣會有24H今天這種模式意味有人得工作，所以自然有錢賺，法國有法國很美好台灣遠不及的地方，台灣有好也有不好」、「我曾過年在東區，連續2年錢包被扒，所有證件信用卡要重辦，很麻煩的～不要考驗人性，還是要小心一點」。