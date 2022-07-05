機密報告曝光！巴黎鐵塔被揭「全身生鏽」　公司卻因1理由堅持不關

▲巴黎著名地標艾菲爾鐵塔如今已鏽跡斑斑，需要進行全面整修，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

為了歡慶2024年巴黎奧運會，法國政府特別撥款了6000萬歐元（約新台幣18.6億元），來為巴黎著名地標艾菲爾鐵塔重新油漆和整修，然而法國雜誌《瑪麗安》（Marianne）援引機密報告指出，鐵塔如今早已鏽跡斑斑，需要進行全面整修，但鐵塔管理公司SETE卻不願關閉鐵塔，以免失去可觀的觀光收入。

綜合外媒報導，由建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）在19世紀末建造的艾菲爾鐵塔，高約324公尺，每年吸引了約600萬遊客前往參觀，是世上最受歡迎的旅遊景點之一。然而法媒最近卻揭露，專家在2010及2016年的機密報告中曾指出，艾菲爾鐵塔如今已全身佈滿鏽跡，「如果建築師艾菲爾現在再見到鐵塔的話，他一定會被氣得心臟病發作」。

面對外界的質疑，鐵塔管理方艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）解釋，他們在2019年便已開始展開油漆工作，持續保養和維修鐵塔，然而受到新冠疫情影響，加上當局在2021年發現舊油漆中含有鉛，因此整個工程延誤了8個月，而原定為鐵塔約30%面積除鏽並重新上漆的工程，規模也縮小至5%。

報導稱，雖然專家認為鐵塔最好可以全面關閉維修，但相關建議卻被SETE否定。外媒猜測，若SETE關閉鐵塔，將導致公司失去可觀的觀光收入，因此他們才不願長時間關閉鐵塔進行全面維修。