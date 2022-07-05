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法國新政府挨批政治酬庸　反對黨將提不信任案倒閣

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透） 

▲法國總統馬克宏第二任期開局就遭遇亂流。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎4日專電

法國總統馬克宏今天進行內閣改組並舉行新任內閣會議。政府發言人維宏證實，總理柏納不會照慣例發起政府信任投票。反對派議會黨團主席宣布，將於6日提不信任動議企圖倒閣。

法國政府今天宣布41位新內閣成員名單，幾小時後，總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開內閣會議。

新任政府發言人維宏（Olivier Veran）在會後記者會表示，法國總理柏納（Elisabeth Borne）於6日議會總體施政演說後，將不會按照慣例邀請議員對政府內閣進行「信任投票」（vote de confiance）。

維宏說，「我們不確定信任的條件是否已能到位…我們將逐法案處理」，強調尋求與反對黨合作以在不同法案上達成多數。

「信任投票」為政府發起，請求國會議員對內閣施政職責表達同意。當執政黨為國會絕對多數時，此投票為形式性過場；目前執政黨沒有優勢，投票結果難預測。若同意票未過半，即未超過289票，政府必須總辭。雖然並非先例，但這也是30年來總理首次不發起信任投票。

極左派的不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）稍早已在推特宣布，將於6日對馬克宏政府提出「不信任動議」（motion de censure）。

對此，維宏表示「並不意外」，認為在政府運作前就想讓對方停止的手段很奇特，但「每個人都有使用自己方法的自由」。

根據法國憲法，不信任動議讓國民議會得以「質疑政府職責」。議案需由至少58名議員提出，若獲289名議員投票支持，總理必須辭職。

維宏在記者會中指出，內閣會議聚焦失業率、公債、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急應對、教師待遇及法國歐盟輪值主席成績等議題。

馬克宏在內閣會議一開始強硬表示，將對拒絕參與組成任何形式聯盟的政府政黨「採取行動」，並指責大黨缺乏參與政府協議或任何形式同盟的意願。

然而馬克宏新任內閣也遭批沒有新意，許多成員不是重新進入政府，就是純粹洗牌換位。

巴黎索邦大學政治學教授貝尼德悌（Arnaud Benedetti）在國會頻道節目專訪中指出，內閣延續前任，「顯見馬克宏派勢力範圍衰退」。

法國國家科學研究中心（CNRS）研究員柯特雷斯（Bruno Cautres）也認為馬克宏派的資源與人力跟起步時差不多。記者莫黑（Nathalie Mauret）則說政府結構並無改變，內閣改組也是為了獎賞「政治盟友」或「執政黨好學生」。

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