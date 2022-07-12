男友參考「解答之書」提分手！女友：就當遇到條瘋狗

▲分手理由太瞎，令人想不到。（示意圖／Unsplash）

實習記者李鎮宇／綜合報導

當感情出現問題，必須是兩人共同面對負責的，分手是最不理想的情況。如果要深入探討，那麼可以說是雙方在深思熟慮，覺得與對方沒有未來後，所得到的結果。但是令人想不到的是，相信運勢分析或惡趣味而分手的竟然大有人在！一名女網友就PO文稱，男友因為「解答之書」向自己提分手，更自嘲道，「我覺得不是老天爺在拿我開玩笑，不然就是我在做夢」。

近日，一名女網友在Zuvio上表示，男友常常求助解答之書，從「晚餐要吃什麼」到「工作上或人生發展」等問題都有。原PO以為，不會有人把裡面的回答當真，萬萬沒想到，隔天出門突然被提分手，原因竟然是男友問解答之書， 「跟女友繼續在一起會有未來嗎？」而解答之書顯示， 「這可能會讓你付出代價！」

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讓原PO更傻眼的是，「他說他得到答案後，想了一整夜，決定還是不要冒險，所以才想跟我提分手。」

原PO還稱，男友甚至思考了一整晚，才提出分手要求的，也表示完全無法接受自己的愛情因為這麼荒謬的理由而結束，更自嘲道， 「我覺得不是老天爺在拿我開玩笑不然就是我在做夢」、「反正我就當我遇到一隻瘋狗，然後把發生在我身上的笑話讓大家笑一笑，人生應該就能變得正常一點了，對吧？」

▲號稱能解答所有問題的「解答之書」。（圖／取自Zuvio）

看到這哭笑不得的故事後，有網友調侃， 「沒有誰跟誰是適合，只有願不願意罷了，祝你快點好起來，拍拍你遇到一個智障男........真的智障 」、 「為何不讓他再問一問跟你馬上復合會怎樣？畢竟中斷一兩天就不是『繼續』了 」、「搞不好他早就想分了，只是拿解答之書當藉口而已」。還有人勸道，「老實說 我得恭喜原po ，妳適合更好的人」。

至於「解答之書」到底是什麼，它是在2018年底時，由一位名叫Carol Bolt的作家所著。聽說想感受到它的厲害之處，就要親自使用過，號稱可以解決心中所有問題。但這種東西當然只能參考一下，很難成為處理問題和做出選擇的依據。