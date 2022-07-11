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男友性慾大「愛挑1時機硬上」：我不能控制！她拒遭8字冷回氣炸

▲16歲兒帶媳婦回家，公公與妻離婚搞大她肚子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男友性慾超大，每天都想要啪啪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

男女交往除了個性需要互相配合之外，性事也是相當重要的關鍵，一名女網友表示，男友的性慾旺盛，每天至少要一次或是以上，她則認為一個禮拜3次就夠了，不過仍配合男友，但最讓她不能接受的是，男友都選在她睡覺的時候求歡，拒絕了幾次後男友生氣記在心裡，平常的肢體接觸都不給碰，讓她很傻眼。

原PO在Dcard上發文，跟男友同居半年，她是偏冷感的人，不過為了不讓男友掃興，即使她沒感覺還是會配合男友，但最讓她生氣的是，每次男友都選她在睡覺的時候，把她從睡夢中挖醒，「最近我上班累得半死，就拒絕他幾次」，男友超生氣，平時的肢體接觸都拒絕，「就因為我拒絕了幾次，他就氣成那樣」。

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她問男友到底在氣什麼，「就因為我拒絕你？ 是把我當發洩的工具？」男友淡淡說了一句「被拒絕的感覺很差」。原PO聽完後瞬間火大，「我半夜被吵醒就為了配合你，我心情跟感受就會很好，我真的超注重睡眠」，她嘗試溝通，但是男友聽不進去，最後都是吵架收場，「他認為想要的時間又不能自己控制，男生真的不能稍微控制一下嘛，我也不是不准他自己來啊」。

貼文一出，網友勸分手，「睡著被叫起來真的不行」、「都睡著了還特地叫起來感覺也太糟，被當洩慾工具了吧，妳要強硬一點，不要他說做就做」、「天啊這個我不行欸，他感覺很不尊重你」、「就不尊重妳，上班累得要死，被這種事挖起來真的會氣，有種被當玩具的感覺，若無法溝通分手結案」、「認清現實吧，他比較愛自己，比較自我中心」。

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