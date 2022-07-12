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她半年換4次工作「年薪多10萬」　男友卻狂碎念！兩派網友吵翻

▲▼上班示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO半年換4次工作。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

多久換一次工作才合理呢？一名女網友表示，她在半年時間內已經要換到第4份工作，男友看不慣這個狀況就一直碎念，但她目前年薪多了10萬元，且認為要工作過才知道公司好壞，跟男友意見相左，好奇問「難道不能一直換工作嗎」。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，自己目前32歲，去年底到現在短短半年時間，她已經換了3間公司，目前準備到第4間工作，男友卻指責她的行為不太妥當，認為她應該要撐下去、適應新公司。

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但原PO認為換了幾份工作之後，現在年薪比原本還多了10萬元，也算是有在進步，「面試上了就一定要撐下去嗎？不喜歡不能換嗎？」覺得男友一直碎念很煩，「不進去怎麼會知道這公司是不是想要的？」

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO年薪多了10萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不少人看到後紛紛表示，「跟我男友一樣一直唸，我換工作很快，就是進去才知道公司的問題啊」、「我25，已經換了第3份工作，也都沒有空窗，薪水越跳越高，主要是為了脫離瘋子老闆」、「換多少都可以，但記得騎驢找馬」、「薪水有跳上去就沒差」、「薪水有變多不錯欸，蠻有說服力啊」。

但也有人認為，「半年有點快，該檢討自己篩選的能力吧，我最短大概半年想離職的因素才浮現，基本上至少都會待個一兩年，每次進去都跟我預期差不多」、「有能力找的到更好的工作就換啊，但是如果短時間大量換工作，我覺得妳對妳面試的工作內容也沒概念吧」、「半年三間真的有點多，可能未來再找工作時若有面試官知道，可能會有點微扣分，因為做不住，可能入職進來幾個禮拜就跑，沒有定性，不過這也能包裝啦，就看妳怎麼包裝這些」。

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