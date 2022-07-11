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桃園首波Novavax開打　30所國小將設「兒童莫德納疫苗快打站」

▲桃園30所國小將設兒童莫德納疫苗快打站

▲市長鄭文燦視察社區接種站。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園首波Novavax疫苗11日開打，市長鄭文燦前往永康市民活動中心，視察社區接種站表示，Novavax疫苗為次單位蛋白疫苗，不僅疫苗保護力高，且安全較無副作用，是良好的疫苗選擇。又，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，提高嬰幼兒的保護力。

▲桃園30所國小將設兒童莫德納疫苗快打站

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鄭文燦說明，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府規劃兒童莫德納疫苗專案接種，將採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園），以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151間）兩種方式雙軌併行，提供嬰幼兒接種疫苗服務，預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，接種環境方便友善，後續市府會公告學校快打站地點，也歡迎家長抱著孩子前來接種。

鄭文燦也指出，目前疫情正在收斂中，並感謝榮總桃園分院迄今已協助施打55萬劑疫苗，市府將持續以各項福利鼓勵長者接種疫苗，桃園長者第3劑疫苗接種率已達78%，第4劑疫苗正陸續接種中，希望長者務必優先接種，提升接種率、降低重症比例。包括市議員黃家齊、市府工務局長賴宇亭、桃園區長洪清淵、台北榮民總醫院桃園分院院長盧星華等均一同視察。

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