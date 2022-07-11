桃園+2067　26處社區接種站Novavax疫苗開打

▲桃園開設26處社區接種站，開打 Novavax疫苗。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日公布桃園新增2,067例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,947例，桃園疫情單日減少29.86 %，其中65歲以上個案占7.40 %、18歲以下個案占23.03 %；而全國今日則是新增1萬9,051例，較昨日2萬7,708例，下降31.24 %，呈現緩步下降趨勢。



王文彥指出，市府今日全天開設26處社區接種站，提供Novavax疫苗，年滿18歲以上符合接種資格者，免預約皆可前來接種，現場將發放號碼牌依序施打，共計可提供2萬5,000人次接種量能，13區衛生所也已陸續開設疫苗門診時段。如在這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗；市府也將視疫苗施打狀況及疫苗到貨情形，持續規劃安排開設社區接種站。

王文彥表示，桃園市居家照護目前在案數共2萬2,649人，照護案件累計46萬6,969人，已完成46萬1,442人，累計完成率約98.8%，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。桃園市截至7月10日，專責ICU開設42床、收治26人、ICU空床數16床，專責病房638床，收治209人；收治比率32.8 %，空床數429床，醫療能量充裕。