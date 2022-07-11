　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園+2067　26處社區接種站Novavax疫苗開打

▲桃園+2,067例本土個案　

▲桃園開設26處社區接種站，開打 Novavax疫苗。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心11日公布桃園新增2,067例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,947例，桃園疫情單日減少29.86 %，其中65歲以上個案占7.40 %、18歲以下個案占23.03 %；而全國今日則是新增1萬9,051例，較昨日2萬7,708例，下降31.24 %，呈現緩步下降趨勢。

王文彥指出，市府今日全天開設26處社區接種站，提供Novavax疫苗，年滿18歲以上符合接種資格者，免預約皆可前來接種，現場將發放號碼牌依序施打，共計可提供2萬5,000人次接種量能，13區衛生所也已陸續開設疫苗門診時段。如在這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗；市府也將視疫苗施打狀況及疫苗到貨情形，持續規劃安排開設社區接種站。

王文彥表示，桃園市居家照護目前在案數共2萬2,649人，照護案件累計46萬6,969人，已完成46萬1,442人，累計完成率約98.8%，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。桃園市截至7月10日，專責ICU開設42床、收治26人、ICU空床數16床，專責病房638床，收治209人；收治比率32.8 %，空床數429床，醫療能量充裕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
賴清德突襲訪日！他淚喊「最震撼的突發外交新聞」　網狂+1
快訊／自稱「自由業」惹議　陳時中回應了
夏克立友人痛批黃嘉千　郎祖筠「手上證據」洩真相端倪
他爆夏克立因1事「擺臭臉」！　網一面倒砲轟
快訊／陳時中曝「請辭時機2關鍵」！
颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐
前黑澀會美眉年收9億！　夜店「超狂砸錢行徑」曝光
山上徹也去年秋天決心「一定要殺安倍」　關鍵原因曝光
快訊／信義區大樓工人疑觸電倒地　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

快訊／陳時中曝「請辭時機」2關鍵：防疫階段完成、職務交接妥當

數甲題數多恐寫不完「這三標估下滑」　參考答案與題目看這

第5號颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

快訊／陳時中曝「請辭時機」2關鍵：防疫階段完成、職務交接妥當

數甲題數多恐寫不完「這三標估下滑」　參考答案與題目看這

第5號颱風「桑達」生成機率曝！明起天氣3階段變化雨區出爐

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

「桃園新選風」重批林智堅論文門：考驗桃園人「智」力

確保半導體產業領先地位　經部：陸製零配件可由物流中心供應

衛福部長是自由業？　陳時中挨酸：風一樣的男子

連偷4家！竊賊以為完美犯罪　最後竟栽在「一隻死蚊子」被捕

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

造紙三雄6月營收衰退　永豐餘、榮成年減逾6％

Doggo被下放至二隊　BLG狀態不佳人員再更動...網喊：小狗倒了

國泰金上半年賺逾490億！創歷年次高　國泰產受累防疫險已虧23億

比特幣賣壓籠罩　6成投資人憂：會跌到10000美元

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

雨區擴大時間曝　2地區「下整天」

短裙妹溜滑板慘摔！裙底走光網崩潰

更多熱門

相關新聞

桃園30所國小將設莫德納疫苗快打站

桃園30所國小將設莫德納疫苗快打站

桃園首波Novavax疫苗11日開打，市長鄭文燦前往永康市民活動中心，視察社區接種站表示，Novavax疫苗為次單位蛋白疫苗，不僅疫苗保護力高，且安全較無副作用，是良好的疫苗選擇。又，針對年滿6個月至5歲的嬰幼兒，市府預計在7月21日疫苗到貨後，於30所國小設置「兒童莫德納疫苗快打站」，提高嬰幼兒的保護力。

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

桃園大溪木材工廠大火　駭人濃煙火舌猛竄

桃園大溪木材工廠大火　駭人濃煙火舌猛竄

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

黃揚明爆市長小編疑用公帑幫競選　喊話林智堅：出面說清楚

猥褻少女反被掐頸壓制！狼師揉胸30秒慘了

猥褻少女反被掐頸壓制！狼師揉胸30秒慘了

關鍵字：

桃園防疫照護案件

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面