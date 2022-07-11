高雄市警察局長林炎田上任　陳其邁派給他這項任務

▲高市警局長林炎田（右一）上任，市長陳其邁（右二）負責監交。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市警察局長林炎田今（11）日正式上任，高雄市長陳其邁親自主持交接典禮，他期許新任局長除了做好各項治安工作外，對於高雄市員警的繁重加給，比照雙北每月最高可領8903元的任務，也應持續爭取，讓基層員警有感。

前高雄市警察局長黃明昭升任警政署長，遺缺由警政署警政委員林炎田接任，高雄市警局今天下午2點舉辦交接典禮，由市長陳其邁和警政署副署長劉柏良監交下，林炎田正式接下局長一職。

▲高市警局長林炎田（右）正式上任 。（圖／記者陳宏瑞攝）

陳其邁致詞時表示，林炎田曾任職高雄市刑大大隊長，對高雄相當熟悉，這次是回到「故鄉」打拼，也期勉在黃明昭打下基礎下，繼續維護治安工作，希望他可以無縫接軌，做好治安的工作，保障市民朋友的安全。

陳其邁說，在過去兩年裡面，高雄的槍擊案已經降到6都第二低，今年是6都最低，我希望林局長可以在過去黃局長奠定的基礎、還有過去警察同仁努力的基礎之上，可以全力打擊犯罪，讓市民有安全的生活環境。

此外，高雄市政府去年起向中央爭取員警繁重加給比照雙北，但這項提案至今仍未有結論，陳其邁也希望林炎田上任後，能夠盡速跟中央協調，讓基層警察同仁受到最好照顧。

林炎田在接受媒體訪問時指出，選前整體治安維護就是重中之重，過程一定有查賄制暴要注意，一定有選舉賭盤，一定有不實爭議訊息，這些都會影響到選舉公正性，包括境外勢力，所以都會秉承市長指示，會強力查處，展現公權力，確保選舉的公平公正。

林炎田為中央警察大學行政警察學系51期畢業，歷任警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署警政委員等職務，歷練相當完整。