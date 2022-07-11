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罕見！中美外長5小時會晤　陸官媒分析「有助於減少誤解誤判」

▲布林肯、王毅會談。（圖／路透社）

▲中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯舉行會晤。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中國國務委員兼外長王毅9日在峇厘島出席二十國集團（G20）外長會後同美國國務卿布林肯舉行會晤。大陸官媒《環球時報》發表文章解讀中美會晤長達五小時交流成果，並且用「全面、深入、坦誠、高效」來形容這次充分溝通，有助減少中美的誤解誤判。中國外交部消息稿中把會晤描述為「實質性」和「建設性」，說明這次會談確實有所成果。

王毅和布林肯自去年10月在羅馬會晤後，今年在峇厘島再度舉行面對面會晤。《環時》報導稱，王毅在會晤中說，當前，中美關係，說明還沒走出上屆美政府製造的困境，還在遭遇越來越多的挑戰。許多人認為美國正患上越來越嚴重的「中國恐懼症」。如果任由這種「威脅膨漲」發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的死胡同。

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

▲大陸國務委員兼外長王毅。（圖／路透）

這次中美會晤王毅向布林肯提出四份清單，要求美方糾正對華錯誤政策解決問題，並建議中美在八個領域合作。相較過去，中方向美方提出更多、更細化的要求；就台灣問題，王毅再次重申，要求美方謹言慎行，務必不要向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。同時就涉疆、涉港、海上問題等據理批駁美方一些錯誤觀點。

布林肯則回應美方不尋求對華「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不挑戰中國共產黨執政地位、不尋求圍堵中國、不支持「台灣獨立」、不尋求改變台海現狀。美致力於管控雙邊關係中的風險因素，對同中方開展合作持開放態度。

報導分析，中方在消息稿中把此次會晤描述為「實質性」和「建設性」，「實質性」說明雙方談得很務實，涉及全面的雙邊關係和雙邊關係中的具體問題。會晤的「建設性」體現在取得了一些共識，解決了一些具體和突出問題。此外，美方也有一些積極表態，但關鍵在於落到實處，中方始終將聽其言、觀其行。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵泰國。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵泰國。（圖／路透）

據《環球時報》記者了解，此次中美外長峇厘島一對一會晤持續5個多小時，已是很長的時間，在近年部長級以上的會談中十分罕見。此外，此次會晤全程採用同步翻譯，這意味著會晤期間雙方就中美關係中廣泛議題進行非常充分的溝通，有利於清晰傳達彼此的訊息。

該報導引述彭博社報導稱，美國國務院一名不願透露姓名的高級官員表示，雙方的交流非常坦誠。路透社也表示，美國官員在會晤前表示，此次會晤旨在保持艱難的美中關係穩定，並防止在不經意間演變成衝突。

《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學國際關係學者李明江分析，以往都是美國對中國提出要求，中國這次提出四份清單，是在用類似的方式，把球拋給美國，顯示中國在中美關係上爭取話語權。雖然尚未看到雙方在這次會晤中有任何立場鬆動或矛盾緩解，整體氛圍比較具有建設性。

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