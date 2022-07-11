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掌握順暢3元素　吃對好菌順暢超有感

圖、文／統一企業提供

老中青全中！營養師盤點消化道健康3大危險族群
現代人三餐老在外、排便不順暢，久而久之身體堆積感變重。工作忙碌時偶有壓力較大、飲食不均衡、蔬果攝取不足、缺少運動、作息顛倒的狀況。體內菌相可能因此失衡，不僅會造成排便問題，更會導致身體保護力下滑，尤其目前非常時期，更要加強保護力！營養師點出需要注意消化道健康3大族群，並公開獨門「選菌秘笈」。

▲▼腸胃,腸道,順暢,好菌,消化道,上班族,學齡,銀髮族,營養師,AB纖菌素菌粉,雷特氏B菌,膳食纖維,消化酵素,益生菌。（圖／統一企業提供）

消化道的健康是全民功課，三種人要特別留意！
消化道決定人體70%保護力，一旦壞菌入侵，精神差，連帶生活都覺得不順。想解決消化道問題，不少人會馬上想到益生菌。營養師盤點3大消化道困擾族群，建議適時補充益生菌，平衡體內菌叢生態，幫助維持消化道機能。

1.消化不穩定的學齡小孩：其實孩童的消化能力未發展完全，加上現代飲食較精緻油膩，容易導致消化速度變慢，引發孩童常有卡卡不順、吃完飯覺得堵堵的狀況。

2.少運動又常常久坐的上班族：從早到晚坐著辦公、開會，晚上只想繼續當沙發馬鈴薯，或是身體有沈重囤積感，像是無形的重物一直拖著身軀，提不起勁、動不起來。長期靜態的生活模式會導致消化活動減慢、代謝能力自然下降。

3.消化代謝緩慢的長輩：年紀越年長，消化速度較慢、消化酵素分泌減少，導致體內菌相不完整。年齡是一個不可抗因素，更要注重平時的飲食保養。

▲▼腸胃,腸道,順暢,好菌,消化道,上班族,學齡,銀髮族,營養師,AB纖菌素菌粉,雷特氏B菌,膳食纖維,消化酵素,益生菌。（圖／統一企業提供）

益生菌百百款，營養師選菌看準3元素，幫助維持消化道機能
許多人消化不順會想到益生菌，但吃了益生菌卻無感，營養師推薦選擇有多篇國際研究發表的菌株，像是「AB纖菌素菌粉」，並表示家中老中青都在吃，不僅口味類似濃縮版優酪乳，酸甜滋味大人小孩都難以抗拒，且每次吃完都有感，例如排便順暢、好消化不堵堵、改變細菌叢生態、增加保護力與代謝力，重點是，裡面內含現代人必備「順暢三元素」：

1.雷特氏B菌：能通過胃酸和膽酸的考驗，幫助維持消化道機能。
AB纖菌素採用國際權威菌種公司Chr. Hansen & Danisco生產之亞斯菲德菌與雷特氏®B菌，擁有文獻支持，大人小孩都能安心使用！

2.膳食纖維：可幫助體內環保，使排便順暢。
AB纖菌素中的高含量fibersol-2，是榮獲國際認證的膳食纖維，同時也是一種益生質，除了可幫助體內環保，使排便順暢，還可作為雷特氏B菌的養分，兩者相輔相成更有力。

3. 消化酵素：幫助消化，調整體質。
現代人都喜歡大魚大肉及享受美食，為了對抗現代人精緻飲食造成的衝擊，分解酵素扮演重要的角色。AB纖菌素採用來自權威大廠綜合消化酵素，經研究機構證實，能幫助分解脂肪、澱粉、糖類...等，吃下肚更安心。

▲▼腸胃,腸道,順暢,好菌,消化道,上班族,學齡,銀髮族,營養師,AB纖菌素菌粉,雷特氏B菌,膳食纖維,消化酵素,益生菌。（圖／統一企業提供）

如果吃完飯總是「撐撐的」、排便不順暢、壓力較大影響消化、三餐老是在外，輕便小包裝的AB纖菌素適合放在包包中隨身攜帶，隨手一包補充好菌不再卡卡。

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