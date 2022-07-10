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社會 社會焦點 保障人權

「飛來一魚」惹不爽！拉魚太猛巴到別人臉　釣客大亂鬥通通有罪

海釣,機釣,釣魚,運動,休閒,北海岸（圖／記者張一中攝）

▲林男到北海岸夜釣，要將上鉤的魚拉起時，不慎將魚隻甩到旁邊張男臉上，引發對方不滿，雙方人馬打成一片互告上法院。（示意圖／資料照）

記者蔡怡萍／基隆報導

林姓男子到新北市瑞芳區一處海岸夜釣，他要將上鉤的魚隻拉起時，因控制釣竿不慎，將魚甩擊到附近的張姓釣客臉上，張男火大上前理論，林男持釣竿握把戳傷對方胸口；後來雙方在停車場遇上又大吵一架，林男甚至掏出殺魚用的藍波刀刺傷張男的陳姓、蕭姓友人，陳男不爽也持鋁棒反擊，雙方人馬大打出手、並互告傷害。基隆地院審後依2條傷害罪，各處林男拘役30日、有期徒刑2個月，陳男傷害罪處拘役50日，皆可易科罰金。

根據判決，林男2021年8月16日晚間11時許，在新北市瑞芳區台二線一處海岸釣魚時，因有魚兒中鉤、他想將魚拉上岸，卻不小心將飛起的魚硬生生甩上一旁張男臉頰，張男突然被打臉心生不爽、遂與林男發生口角，張男的陳姓、蕭姓友人見狀也在旁制止，林非但沒道歉，還以手中釣竿握把戳了張胸膛，造成擦挫傷。

後來林男結束夜釣，又在停車場與張男一行人狹路相逢，一言不合再度爆發肢體衝突，林從包包內取出殺魚用的藍波刀，並刺傷了對方助陣的陳男手臂、蕭男左臀。

被激怒的陳男見林拿出刀械，也回到車上拿出鋁棒反擊，打傷林男肩膀，隨後員警趕抵將現場武器通通查扣，雙方也互相提告傷害。

雙方對犯行都自白不諱，基隆地院認為林男僅因細故就與不認識的人吵架，情緒控管不佳，先後持釣具、刀械傷人；而陳男見狀也未以理性方式勸阻，反而拿出武器反擊，使雙方怨隙加深、無疑是「提油救火」，2人都有過錯。審視造成的傷勢程度、動機，及均未與對方和解等情事，依2條傷害罪分別處林男拘役30日、有期徒刑2月；陳男傷害罪處拘役50日，均可易科罰金，全案可上訴。
 

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