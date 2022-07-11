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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／部長對探長！林佳龍參選新北市長　侯友宜最新說明

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心10日公布新增1萬9051例本土個案，新北市3069例最多，對於疫情狀況，新北市政府將在下午召開記者會，而年底九合一大選進入倒數階段，綠營10日拍板拍板林佳龍參選新北，侯友宜也將回應相關議題。《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲▼侯友宜市長今(28)日視察「藥師送藥到府及快篩實名制開賣」。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

民進黨選舉對策委員會10日建議徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。林佳龍也喊話「接受徵召，決戰雙北！」，對此，新北市長侯友宜11日表示，歡迎任何真心愛新北的人來服務，只要對新北相當了解自己舉雙手歡迎，「但不要從陽明山看大台北，要從觀音山看大台北。」

林佳龍原本積極爭取台北市長提名，但近期包括民進黨秘書長林錫耀、桃園市長鄭文燦等黨政要角「銜命」勸進林佳龍，使林原本堅定不參選新北市長的想法鬆動，蔡英文8日中午在官邸會見林佳龍時，也力挽狂瀾，盼他挑起新北的重責大任，並表達對林近年面臨諸多「磨練」的疼惜，而林佳龍也正面回應，點頭願意承擔新北這一局。

對於林佳龍轉戰新北，侯友宜指出，新北跟以往的新北不同，是國際大都市，有自己的光榮與歸屬感，不能老是在首都生活圈，「新北不是台北的附屬，更不要用台北的角度看新北，新北勇敢做自己，帶動大台北的發展。」

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