被轟落跑參選！陳時中低調喊「沒有」　快步搭車離場

▲衛福部長陳時中悼念安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

日本前首相安倍晉三8日參加街頭造勢時，遭41歲兇嫌山上徹也槍殺身亡，日本台灣交流協會11日開放外界弔問簽名，甫獲民進黨徵召參選2024台北市長的衛福部長陳時中也現身致哀，他強調自己是以衛福部長的身分前來，面對外界批評落跑參選，則低調說了一聲沒有，便搭車離開會場。

民進黨選對會10日拍板2022台北市長人選徵召陳時中，最快在13日中執會正式提名後，17日全國黨代表大會預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。

對於獲得徵召，陳時中發出聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

行政院長蘇貞昌11日與陳時中一同前往台日關係交流協會悼念安倍晉三。對於為何與陳時中一同出席，蘇貞昌說，他想特別向安倍晉三表示最大的感謝與感念，大家都覺得安倍晉三是台灣永遠的好朋友，「他不幸往生，我們希望他安息」，台灣人民與政府向日本一樣同感不捨，所以也特別來向他致意、致敬。

陳時中離去時面對媒體追問，外界攻擊他是落跑指揮官，「你覺得你有落跑嗎？」陳時中回了一句沒有，隨後上車。

指揮中心未來由誰擔任指揮官，甚至直接降級，至今未明。指揮中心今如常將在下午2點召開記者會，由發言人莊人祥說明疫情相關資訊。