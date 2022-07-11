2022高校畢業歌／高雄新莊高中《鳴笛》

作詞：張容碩

作曲：張容榮、張綵甯

演唱：張容榮

創作理念：

藉由輪船與火車的鳴笛聲響，象徵著畢業後的另一段旅程即將出發。在這宏亮的聲音中， 畢業生回想起過去在學校度過的時光，以及對於學校景物的懷念。各自擁抱希望與祝福， 隨著鳴笛響而鵬程萬里。

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歌詞：

讓微風吹散 鳳凰花的夢 讓時光留下 青春的狂妄 拳碰拳 肩並肩 那真情 不改變 將明天 寫成動人和弦

想從前

在起點 我們的笑容 很靦腆 經過淬鍊 鐵變利劍 打敗無數個夢魘 成為頂尖 攜手合作 找出夢的美

鳴笛響 熱血出港 追求理想 在豔陽之下 劃破海浪 噴濺起水花 把夢想 化作羅盤 指引前方 不畏風雨尋找 成功的輝煌

讓鐘聲敲醒 寧靜的早晨

讓喧鬧凍住 歡騰的驕傲 抬起手 舉起手 這誓言 要兌現 將煩擾 拋出天外雲霄

想從前

在起點 我們的笑容 很靦腆 經過淬鍊 鐵變利劍 打敗無數個夢魘 成為頂尖 攜手合作 找出夢的美

鳴笛響 車廂搖晃 載滿期望 在懷舊車頭 煙囪上方 灰煙是迷茫 把夢想 鋪成鐵軌 穿越惆悵 雲霧繚繞日出 傳遞的祝福

鳴笛響 熱血出港 追求理想 在豔陽之下 劃破海浪



噴濺起水花

把夢想

化作羅盤

指引前方

不畏風雨尋找

成功的輝煌