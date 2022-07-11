2022高校畢業歌／臺南南寧高中《夏課終聲》

作詞：楊文嶢

作曲：楊文嶢

演唱：楊文嶢

創作理念：

在這個夏季，我們即將離開熟悉的校園。

若某天你想起南寧，出現在你腦海中的是哪些畫面呢？

是美味的午餐？還是站在門口將同學攔下來的教官？

不論是甚麼，這些青春回憶，一生中只有一次。

讓這首歌引領你，慢慢地細數這段時光。

乘著師長朋友們的祝福，一起飛向蔚藍的天空吧！

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歌詞：

再次搭上 擁擠的一號公車

路過窗外 熟悉的鄉下景色

交通號誌 像裝飾用的擺設

欸同學！ 你安全帽去哪裡了

按下快門 紀錄著每個表情

和記憶裡 那永恆美好光景

倒數幾次 的下課鐘聲響起

我們就要別離

啊~哈啊 啊~啊哈

高中三年有你/妳 在 身 邊

有夢勇敢一起追~

南堤上的浪 就像我們一樣

就算會碎成浪花 也不會投降

寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮

前方 的路再迷惘

帶著回憶一起去闖蕩

轉過頭看 地上留下的足跡

和黑板上 曾經寫下的筆跡

分開以後 追夢的腳步不停

欸謝謝你 期待有天再齊聚

在這畢業的時刻 樹上的蟬鳴叫著

外面天氣再炎熱 我們仍然大笑著

抓住春天的尾巴 迎接熱情的盛夏

最後的八六橋下 熟悉身影不再停下

南堤上的浪 就像我們一樣

就算會碎成浪花 也不會投降

寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮

前方 的路再迷惘

帶著回憶…

青春的靈魂啊 別因過去而沮喪

未來陪伴著你的 是你的夢想

寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮

前方 的路再迷惘

帶著回憶一起去闖蕩