　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022高校畢業歌／臺南南寧高中《夏課終聲》

作詞：楊文嶢

作曲：楊文嶢

演唱：楊文嶢

創作理念：
在這個夏季，我們即將離開熟悉的校園。
若某天你想起南寧，出現在你腦海中的是哪些畫面呢？
是美味的午餐？還是站在門口將同學攔下來的教官？
不論是甚麼，這些青春回憶，一生中只有一次。
讓這首歌引領你，慢慢地細數這段時光。
乘著師長朋友們的祝福，一起飛向蔚藍的天空吧！

[廣告]請繼續往下閱讀...

歌詞：
再次搭上 擁擠的一號公車
路過窗外 熟悉的鄉下景色
交通號誌 像裝飾用的擺設
欸同學！ 你安全帽去哪裡了

按下快門 紀錄著每個表情
和記憶裡 那永恆美好光景
倒數幾次 的下課鐘聲響起
我們就要別離

啊~哈啊 啊~啊哈
高中三年有你/妳 在 身 邊
有夢勇敢一起追~
南堤上的浪 就像我們一樣
就算會碎成浪花 也不會投降
寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮
前方 的路再迷惘
帶著回憶一起去闖蕩

轉過頭看 地上留下的足跡
和黑板上 曾經寫下的筆跡
分開以後 追夢的腳步不停
欸謝謝你 期待有天再齊聚

在這畢業的時刻 樹上的蟬鳴叫著
外面天氣再炎熱 我們仍然大笑著
抓住春天的尾巴 迎接熱情的盛夏
最後的八六橋下 熟悉身影不再停下

南堤上的浪 就像我們一樣
就算會碎成浪花 也不會投降
寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮
前方 的路再迷惘
帶著回憶…

青春的靈魂啊 別因過去而沮喪
未來陪伴著你的 是你的夢想
寧靜的沙灘上 我們抬頭看月亮
前方 的路再迷惘
帶著回憶一起去闖蕩

▲2022南區高校畢業歌票選

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
快訊／安倍中槍亡！醫院證實死因「失血過多」　心臟有彈孔
快訊／謝長廷曝安倍晉三「上周才允諾訪台」　悲喊：竟成最後一面
安倍遇刺離世！　曾po文曬「台灣鳳梨」大讚超好吃
安倍中槍身亡！　她列挺台事蹟：誰是真正朋友一看就知
快訊／戴資穎再度擊敗辛度！　收對戰7連勝挺進4強
安倍晉三離世　日本史上「在位最久首相」！出身背景超狂
安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走
安倍晉三中槍不治！日本暫無推遲選舉計劃　自民黨選舉活動持續
快訊／安倍晉三身亡！　搶救後宣告不治
安倍晉三「槍擊現場還原」　30名特警在場！中彈5分鐘才拿到A

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起11縣市爆熱飆36度！2熱帶擾動發展　「下周一有成颱可能」

午睡對男友「喊1句夢話」！她起床遭冷落　網狂喊：犯了大忌

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

皮包骨柯基阿公領養回家　5kg →12kg提出門巡田！

疑左轉車未禮讓擦撞重機　騎士「噴飛撞石柱」身亡

劉子銓發文謝趙小僑生女寶 秒變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

警抓包抽菸+10年7度酒駕　醉男跳針：有抽我被車撞

買芭樂歪樓「有賣脆X頭？」　老闆神回：我男生你找錯了

明起11縣市爆熱飆36度！2熱帶擾動發展　「下周一有成颱可能」

午睡對男友「喊1句夢話」！她起床遭冷落　網狂喊：犯了大忌

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

花711元就抽「471萬元電動保時捷」　7-11慶亞洲第1萬店祭優惠

《不能說的秘密》定情鋼琴現身！北流辦「秘密制服日」變裝看展

APP寄杯「才有環保杯折扣」！她問1句遭店員丟5元　網曝優惠真相

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩：一路好走

台東+376！新增4死　縣府籲長者及相關人員儘快施打第4劑

雲林+846！Novavax疫苗已配發診所　明起可預約施打

「自帶杯折5元」環保杯怎麼選？專家建議：用最久才是真環保

展現選前反賄決心　屏檢察長參與里港警分局查察賄選工作座談會

安倍遇刺亡！40年前1張舊照曾掀轟動　「26歲幫爸助選」激似男星

明起11縣市爆熱飆36度！2熱帶擾動發展　「下周一有成颱可能」

只隔8天！台西海埔養殖區又潰堤　5百豬兒玩水消暑....主人快崩潰

午睡對男友「喊1句夢話」！她起床遭冷落　網狂喊：犯了大忌

安倍中槍亡！醫院證實死因為「失血過多」　心臟疑有彈孔

前日相安倍中彈身亡　跨黨立委表達哀悼：台灣人萬分不捨

他嗆5年級生享盡紅利！長輩曝「2關鍵」回擊：台灣經濟我們拚來的

積家神還原浮世繪名作　翻轉錶殼雙面都有驚喜

球后山口茜連兩週輸給世界31位印尼小將　大馬大師賽8強止步

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

台大國發所學生會對論文抄襲案「深表遺憾」

怎麼分辨雙北人？網揭「真台北人」回答玄機

日媒狂直播安倍　《東京電視台》竟播這個

安倍中彈這幕太衝擊　網：昂貴裝飾品

演講1分鐘「安倍晉三中2槍」　日人崩潰：動搖國本

逛好市多「一堆人狂挑底層鮮奶」　風向大逆轉！

光南27年仍不倒！　鐵粉曝關鍵：必買1神物

安倍驟逝震驚全球「愛妻見最後一面」　網哭崩

退伍11年「收教召令」手抖！網見軍階笑了

IG限動「1功能」超困擾！網+1：還不能關掉

連5天飆36°C灌雷雨！下周恐颱風發展

「兇嫌自衛隊工作3年」想殺安倍　網驚1細節怪怪的

更多熱門

相關新聞

臺南家齊高中《憶起》

臺南家齊高中《憶起》

2022高校畢業歌／臺南家齊高中《憶起》

臺南高商《時憶光年》

臺南高商《時憶光年》

臺南港明高中《駐夏》

臺南港明高中《駐夏》

臺南黎明高中《走過》

臺南黎明高中《走過》

南區高中職畢業歌大合唱《一瞬》

南區高中職畢業歌大合唱《一瞬》

關鍵字：

2022南區高校畢業歌畢業歌臺南南寧高中

讀者迴響

熱門新聞

即／安倍晉三演說中「突流血倒地」

安倍晉三中槍昏迷！　警方公開嫌犯姓名

即／安倍晉三宣告不治　享壽67歲

林青霞「42億豪宅」延燒超過6小時　超級堡壘竄煙飄臭味

快訊／安倍晉三胸部中彈　失去意識

白襯衫沾滿血　安倍晉三倒地照片曝

快訊／安倍晉三遭3公尺背後射2槍！　 兇手40歲男

刺殺安倍嫌犯認了！對前首相不滿想殺死他

快訊／安倍晉三傳「出動直升機」送醫！

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

安倍中彈失去意識　現場影片畫面曝光

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

深夜激情…他感覺「老婆突變緊」懵了！醫一照嘆：是癌症

《灌籃高手》電影預告19秒曝光！網噴淚認劇情

更多

最夯影音

更多
店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店
Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

Jessi正式宣布離開PSY公司！　「3年內數次送醫吊點滴」

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

進派出所高喊「我有炸彈」　新竹男引爆炸爛右手掌

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

開車遇可愛「路霸」棒賽　駕駛耐心等：太大牌了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面