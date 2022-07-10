桃園+2947　7／11開設26接種站施打Novavax疫苗

▲衛生局長王文彥表示，全國疫情呈現緩步下降趨勢。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

中央流行疫情指揮中心10日公布桃園新增2,947例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨日2,822例，桃園疫情單日增加4.43 %，其中65歲以上個案占8.52 %、18歲以下個案占23.38 %；而全國今日則是新增2萬7,708例，較昨日2萬8,028例，下降1.14 %，呈現緩步下降趨勢。

王文彥指出，桃園社區接種站昨日共計接種9,412劑（包含莫德納8,838劑，高端574劑）， 民眾施打疫苗的情況相當踴躍，7月6日、8日、9日累計共接種2萬9,811劑（包含BNT4,281劑、莫德納2萬3,428劑，高端2,102劑）。

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首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃在明7月11日(一)全天（8:00-12:00、13:00-16:00）開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5,000人次接種量能，13區衛生所也已陸續規劃開設疫苗門診時段，相關資訊民眾可上網（https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。如在這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。