日本26屆參議院選舉今登場！估自民黨可奪過半席次　深夜結果出爐

▲日本第26屆參議院選舉10日實施，外界視為是岸田政府的期中考。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日在奈良為同黨參議院候選人造勢，不幸遭到槍殺身亡，第26屆參議院選舉今（10）日正式在日本境內4萬6000個投開票所展開，預計選出共125席，外界相當關注究竟自民黨、公明黨能否獲得民調預測的過半數63席次，預計晚間8時投票結束，最快深夜可以推估選舉結果。

根據日媒《時事通信社》，此次參議院改選是首相岸田文雄自去年10月就任，繼眾議院選舉後的大型選舉，算是評價岸田政府9個月執政結果的一場「期中考」，因俄烏戰爭導致通貨膨脹、亞太地區國防安全戰略政策的重新檢討，以及後疫情時代的社會復甦等，都會成為影響此次選情的關鍵。

至於安倍晉三慘遭41歲兇嫌山上徹也槍殺身亡，恐怕也將影響選情。

參議院共有248個席次（選前為245席），議員任期為6年，每3年須改選參議院一半的席次，此次須選出124席、以及1席補選。《讀賣新聞》、《朝日新聞》、《每日新聞》於本月進行的民調結果，預估自民黨、公明黨合計可在125席次中最少取得63席、最多取得80席。

對於岸田文雄而言，參議院選舉的勝選條件為執政黨取得過半席次，一旦成功取得過半席次，那麼岸田文雄與自民黨將可安然渡過未來沒有大型選舉的「黃金3年」，使國政經營更為穩固；不過自民黨內最大派系「安倍派」因安倍晉三遇害身亡，恐怕將群龍無首，進而對此次選情產生影響。