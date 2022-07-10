幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

▲無任所大使林佳龍將被徵召參選新北市長。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）拍板提名無任所大使林佳龍出戰新北市長，預料將與新北市長侯友宜上演「龍侯對決」。民進黨在新北升格後從未勝選，面對只剩139天的選戰，考驗林佳龍的整合能力，有黨內人士直指，藍綠在新北的基本盤旗鼓相當，在恩恩案重創侯友宜「鐵漢」形象後，林並非毫無勝算；不過仍有綠營人士表達憂心稱，林佳龍先前堅持選台北市長，對市民來說難免有「三心二意」之感，起手式不佳。

回顧歷次新北市長選舉，2010年，黨主席蔡英文對上時任國民黨副主席朱立倫，拿下100多萬票、支持度達4成7，以11萬票差距落敗；2014年，游錫堃挑戰朱立倫連任，後獲得93萬4774票，敗給朱立倫的95萬9302票，雙方差距僅2萬4千多票；直至2018年，在全台受到「韓流」旋風影響，民進黨整體選情不看好狀況下，蘇貞昌大輸侯友宜29萬票敗選，僅獲得87萬3692票支持。

對於民進黨是否可能讓新北「藍天變綠地」，一名綠營人士樂觀表示，侯友宜的政治能量在「恩恩案」後受重創，打死不認錯的態度讓侯聲望連日下跌，不利爭取中間選民支持。根據黨內民調，林佳龍是檯面上「實力最堅強」的選手，加上其所屬派系正國會在新北市實力堅強，游錫堃在8年前參選新北市長時，就曾經整合過一次，若是此次能團結各派系，搭配蔡政府高施政滿意度，想要牽制住侯友宜，未必毫無勝算。

新北市黨部主委、議員何博文分析，如果以藍綠基本盤來說，在新北市是「一半一半」，民進黨在12席立委佔了9席，議會中民進黨籍27席也與國民黨31席相差不遠，因此藍綠基本面應該是差不多；至於國民黨陣營批評林佳龍「空降」，這種說法並沒有意義，因為過去蘇貞昌是從屏東縣跑來選台北縣長，侯友宜自己也是嘉義人，而林佳龍有雲林同鄉的背景，反而能夠藉此贏得同鄉會的支持。

對於林佳龍的優勢，何博文進一步指出，林佳龍在交通部長任內，解決新北市許多懸宕多年的問題，包括淡江大橋、汐止民生線、林口新市鎮增建閘道均多有著墨，還沒有競選市長前，對於重大交通建設就已經有很多貢獻，且他擔任過台中市長，了解如何克服城市、鄉村治理差距，又當過中央部會首長、立法委員等職務，無疑是最強母雞。

不過，仍有綠營人士憂心，林佳龍已經錯失宣布參選新北市長的最佳時機，過去3個月間，他積極爭取台北市長，多次表達不會參選新北市長，希望讓在地優秀人才也有上場機會，幾經勸說後，才轉念往新北發展，對新北市民而言不免有「三心二意」之感，起手式不佳。

另一方面，林佳龍在爭取台北市長提名時，打出「大台北首都圈願景」政策主張，原本的12門課已經上了6堂課，他在點頭願承擔新北大局後，也透過臉書表達：佳龍團隊早就準備好了，從「Taipei Plus」進一步發展為「New Taipei Plus」、「Greater Taipei plus」；然而，這個「轉場」方式是否能被選民接受，仍是未知數。