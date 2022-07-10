　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

▲▼民進黨台中場公投說明會 蔡英文 林靜儀 陳柏惟 林佳龍 蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲無任所大使林佳龍將被徵召參選新北市長。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨選舉對策委員會今（10日）拍板提名無任所大使林佳龍出戰新北市長，預料將與新北市長侯友宜上演「龍侯對決」。民進黨在新北升格後從未勝選，面對只剩139天的選戰，考驗林佳龍的整合能力，有黨內人士直指，藍綠在新北的基本盤旗鼓相當，在恩恩案重創侯友宜「鐵漢」形象後，林並非毫無勝算；不過仍有綠營人士表達憂心稱，林佳龍先前堅持選台北市長，對市民來說難免有「三心二意」之感，起手式不佳。

回顧歷次新北市長選舉，2010年，黨主席蔡英文對上時任國民黨副主席朱立倫，拿下100多萬票、支持度達4成7，以11萬票差距落敗；2014年，游錫堃挑戰朱立倫連任，後獲得93萬4774票，敗給朱立倫的95萬9302票，雙方差距僅2萬4千多票；直至2018年，在全台受到「韓流」旋風影響，民進黨整體選情不看好狀況下，蘇貞昌大輸侯友宜29萬票敗選，僅獲得87萬3692票支持。

對於民進黨是否可能讓新北「藍天變綠地」，一名綠營人士樂觀表示，侯友宜的政治能量在「恩恩案」後受重創，打死不認錯的態度讓侯聲望連日下跌，不利爭取中間選民支持。根據黨內民調，林佳龍是檯面上「實力最堅強」的選手，加上其所屬派系正國會在新北市實力堅強，游錫堃在8年前參選新北市長時，就曾經整合過一次，若是此次能團結各派系，搭配蔡政府高施政滿意度，想要牽制住侯友宜，未必毫無勝算。

新北市黨部主委、議員何博文分析，如果以藍綠基本盤來說，在新北市是「一半一半」，民進黨在12席立委佔了9席，議會中民進黨籍27席也與國民黨31席相差不遠，因此藍綠基本面應該是差不多；至於國民黨陣營批評林佳龍「空降」，這種說法並沒有意義，因為過去蘇貞昌是從屏東縣跑來選台北縣長，侯友宜自己也是嘉義人，而林佳龍有雲林同鄉的背景，反而能夠藉此贏得同鄉會的支持。

對於林佳龍的優勢，何博文進一步指出，林佳龍在交通部長任內，解決新北市許多懸宕多年的問題，包括淡江大橋、汐止民生線、林口新市鎮增建閘道均多有著墨，還沒有競選市長前，對於重大交通建設就已經有很多貢獻，且他擔任過台中市長，了解如何克服城市、鄉村治理差距，又當過中央部會首長、立法委員等職務，無疑是最強母雞。

不過，仍有綠營人士憂心，林佳龍已經錯失宣布參選新北市長的最佳時機，過去3個月間，他積極爭取台北市長，多次表達不會參選新北市長，希望讓在地優秀人才也有上場機會，幾經勸說後，才轉念往新北發展，對新北市民而言不免有「三心二意」之感，起手式不佳。

另一方面，林佳龍在爭取台北市長提名時，打出「大台北首都圈願景」政策主張，原本的12門課已經上了6堂課，他在點頭願承擔新北大局後，也透過臉書表達：佳龍團隊早就準備好了，從「Taipei Plus」進一步發展為「New Taipei Plus」、「Greater Taipei plus」；然而，這個「轉場」方式是否能被選民接受，仍是未知數。

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
辣模撩起上衣　沒料妹竟迸出飽滿飛彈！
看不慣許藍方為脫小三罪名誤導大眾！律師猛轟：死不認錯還嘴硬
晨晨確診燒到40度！媽曝現況狂問「什麼時候才會好」　網心疼給
幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算
快訊 ／苗栗離奇溺水　男子騎機車衝入海中無生命跡象
月薪4萬！文組小資女「年領20萬股息」　存股標的曝光
快訊／轉戰新北！林佳龍晚間發聲了
看到疫情隧道中的光！陳時中轉戰台北市長　粉專上線1小時破6千
激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！　醫一驗：恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／新竹市長民調曝！沈慧虹24.2%超越高虹安　緊咬林耕仁0.4%

幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

看到疫情隧道中的光！陳時中轉戰台北市長　粉專上線1小時破6千讚

吳思瑤看好陳時中選戰起跑較晚　「出任競選總幹事絕對全力以赴」

幕後／陳時中勝敗攸關「蔡英文是否成跛鴨」　蔡蘇體制延續關鍵

參選台北市長！陳時中喊責任我扛　徐巧芯再掀3+11：這是哪們子扛法？

指揮官陳時中要去選北市長了！　莊人祥：接位人由行政院指派

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

獨／新竹市長民調曝！沈慧虹24.2%超越高虹安　緊咬林耕仁0.4%

幕後／林佳龍拚新北只剩139天　牽制侯友宜「這點」有勝算

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

看到疫情隧道中的光！陳時中轉戰台北市長　粉專上線1小時破6千讚

吳思瑤看好陳時中選戰起跑較晚　「出任競選總幹事絕對全力以赴」

幕後／陳時中勝敗攸關「蔡英文是否成跛鴨」　蔡蘇體制延續關鍵

參選台北市長！陳時中喊責任我扛　徐巧芯再掀3+11：這是哪們子扛法？

指揮官陳時中要去選北市長了！　莊人祥：接位人由行政院指派

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

快訊／陳禹勳「百中繼百救援」史上第一人　隊友搞笑把球丟看台

醫自豪一問：早餐有沒有吃光光？秒知健康　國小妹「1句話」踢鐵板

柴拒吃藥「扮007特務」警戒閃躲　媽心累無奈：在拍間諜片？

月薪3萬5也能買房！　達人給「3步驟規劃」

江辰晏5.2局壓制、陳傑憲開轟　統一獅6比4勝中信兄弟

王溢正5局0責失！朱俊祥接手狂飆5K

12529人看桃猿封王戰　創本季新高

週日不停歇！新北行動治理前進八里　侯友宜傾聽基層民意需求

新北嗨漁港有漁玩！八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土

看不慣許藍方為脫小三罪名誤導大眾！　律師猛轟：死不認錯還嘴硬

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

陳其邁拚連任　韓國瑜深藍鐵樁腳倒戈

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

總統為安倍晉三降半旗　律師酸：妳要媚日也請別違法

陳時中要戰北市！競選總幹事爆找她　4年前也助選過姚文智

律師嗆降半旗「媚日」　他揭安倍對台貢獻不能忘

林佳龍為何點頭選新北？　他曝背後有交易

林智堅政績90分！　她3點神護航

蘇貞昌：陳時中、林佳龍各就各位精彩可期

指揮官要去選北市長了！莊人祥回應

蔣萬安踢鐵板　遭婦人嗆：把DNA拿出來再來選

高流中心建築體首次「點亮白光」！陳其邁臉書5連發藏洋蔥

台灣維安大升級！避免安倍模仿效應　警政署長親自督導蘇貞昌維安

更多熱門

相關新聞

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

快訊／加速北台灣發展引擎　林佳龍誓言「為台灣人民而戰」

民進黨選舉對策委員會今（10日）建議徵召無任所大使林佳龍參選新北市長。林佳龍晚間表示，「接受徵召，決戰雙北！」他說，感謝民進黨主席蔡英文及黨內同志，支持他所推出的北台灣首都圈願景，並且認為雙北雙箭頭能同步帶動首都圈治理，促進北北基桃的繁榮與進步，而新北市的人口最多，其行政區域範圍更為龐大，正需要他結合過去的治理經驗，才能加速發動北台灣的發展引擎。

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

快訊／雙北佈局底定！　蔡英文拍板「陳時中＋林佳龍」　

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝　侯友宜：是我最感佩的人

「反光鏡菩薩」張秀雄病逝　侯友宜：是我最感佩的人

5個立委走4個？柯文哲考慮派人戰新北　蔡壁如曾認「等一張軍令狀」

5個立委走4個？柯文哲考慮派人戰新北　蔡壁如曾認「等一張軍令狀」

關鍵字：

侯友宜新北市林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面