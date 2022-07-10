安倍遇刺「第2槍因應」出問題　專家揭3秒維安漏洞：沒做到這鐵律

▲安倍晉三遇刺身亡，外界紛紛檢討維安漏洞。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三8日前往奈良市輔選，發表街頭演說時，卻不幸遭槍擊身亡。東京警視廳特種部隊（SAT）前成員伊藤鋼一認為，現場對第2槍的反應出現問題，若維安人員察覺異狀，應該立刻奔至保護對象身邊，護送對方迅速低頭離場，這是保護政要人物的「鐵律」，但本次事件中，第1槍及第2槍之間有3秒鐘空檔，卻沒有員警成功上前保護安倍。

《日經新聞》根據現場影片報導，安倍發表演說時，身後出現一大片維安死角，未能阻止可疑人物靠近，第一聲槍響後，也沒有維安人員上前掩護，或者把安倍推倒，防止第二次攻擊。伊藤鋼一指出，「即使是杞人憂天，維安人員在第一時間做出反應也非常重要，這次的現場應對不太充分。」

一名東京警視廳高級官員也認為，本次事前準備不足，沒有充分檢查維安死角，以及是否可能被安裝可疑物品，現場人員的「位置安排有問題，才會讓持有可疑物品的人，有機會靠近。」

▲山上徹也連開兩槍後，沒有立刻逃逸，在現場遭到制伏。（圖／路透）



日媒報導，安倍前一晚才決定前往當地輔選，奈良縣警本部長也於當日上午才批准維安計畫。奈良縣警察本部長鬼塚友章9日公開鞠躬道歉，坦言警方有疏失，「雖然是緊急維安工作，但我們有時間準備必要的體制。」

選舉顧問大浜崎卓真也指出，美國的造勢演說通常在市政聽、體育館等場所舉辦，以利安排縝密維安，甚至對入場民眾的隨身物品進行檢查，但「在日本，選情越是激烈，越傾向透過街頭演說及遊行的方式，向選民博取親切感」，似乎有必要重新審視選舉方式。