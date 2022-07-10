小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了：很幸運

▲小S身邊站了小鮮肉。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

記者曾筠淇／採訪報導

第33屆金曲獎當天，女星小S一身桃紅色服裝吸走眾人目光，不過事後就有網友注意到，扶著小S出場的「小鮮肉」長得很帥，有人知道那個帥哥是誰嗎？小鮮肉本尊也接受《ETtoday新聞雲》採訪，分享當天趣事。

有網友在Dcard上，以「金曲獎ㄉ接待人員」為題發文，好奇小S出場時，站在一旁的帥哥是誰？貼文底下還有網友貼出截圖，原來之前也有人詢問「想知道跟巨星一起走星光大道的那男的是哪位藝人？」小S則回應，「保安！因為我鞋太高，怕撲（仆）街！也謝謝他的手臂。」

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▲天宇首次擔任禮賓大使。（圖／天宇提供）

小鮮肉本尊「天宇」事後也接受《ETtoday新聞雲》採訪，透露他因為Dcard的關係，多了不少粉絲，「很感謝！」180公分的他表示，其實一開始並不是要由他擔任金曲禮賓模特，「是因為原本的模特確診，所以我代替他擔任禮賓大使，也是我首次擔任！」

天宇表示，開禮賓車門的工作是被挑選出來的，每個人會被分配的工作都不太一樣，像是有些人是負責引導藝人走向紅毯，也有些人是負責遞麥克風，至於他的工作則是「開車門與引導藝人走紅毯的動線，能扶小S走紅毯，真的很幸運！」

▲▼金曲獎禮賓大使。（圖／天宇提供）

「不敢相信旁邊就是小S！」天宇興奮表示，金曲獎當天，因為機會實在太難得，所以走紅毯時腦子全是空白的，還開心到一直傻笑。除了小S之外，他也有幫艾怡良開車門，「她本人真的超客氣的，還會跟禮賓們點頭答謝」，另外也碰到娃娃、美鳳姐等，都很漂亮、魅力無法擋！

天宇也進一步分享，其實在走紅毯前，他和小S有簡單對談，當時他誇讚對方很漂亮，結果對方竟回「真的嗎？沒有比較老嗎？」讓他忍不住大讚小S本人真的親切又親民。

這次金曲獎對天宇來說是很特別的經驗，因此他也坦言，之後若有機會，當然還會想繼續當工作人員，畢竟能近距離看到偶像真的很棒！話鋒一轉，他也透露自己其實有個明星夢，目前也正在努力當中，若未來能有好作品、好表現，他更希望「能親自走上紅毯，像S姐與其他藝人，在舞台上發光發熱，帶給大家能量！」

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