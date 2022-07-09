開女友隱藏相簿綠炸！床戰同事「搖到射好爽」　小王：記得吃事後

▲女友出軌同事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間的背叛，往往會留下巨大陰影，一名男網友表示，原本興高彩烈要跟女友一起去墾丁玩樂，結果在旅途中發現女友手機裡的隱藏相簿，裡頭有著女友與同事的煽情對話，看完後發現自己綠光罩頂，氣炸直呼「是上班還是上床？」而且女友已經不是第一次出軌了，他也提出分手，結束這段戀情。

原PO在Dcard上發文，出發前買了一條項鍊，替女友拍了幾張美照，前往墾丁的車上女友睡著了，他想把照片傳給女友，於是拿對方的手機傳照片，結果發現女友的隱藏相簿裡，竟然有與同事的火辣對話。女友傳訊息寫道「可惡，搖到射，哈哈哈哈好爽」，還表示不能再去同事家，因為已經被懷疑了，「換你來找我」。而男同事則回，「你明天還是去吃個事後好了，好險起見」。

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訊息內容還包括「我下次會自己搖，補償你」、「真的好想打X」、「我要開始吃事前」等鹹濕對話。原PO看完，驚覺自己頭頂炸出綠光，火冒三丈，「是上班還是上床？不曉得，真的好想吐」。他透露，女友出軌已經不是第一次了，前兩次他都原諒，這次不會再心軟了，「這次真的忍無可忍才發出來，出軌真的不是0就是無限，說什麼會改的拜託不要相信」。

貼文一出，網友安慰原PO，「綠到變墨綠色，不過狠心切斷就是對自己的救贖」、「真的好慘，看完我也覺得好噁」、「每次看到這種真的好想吐，真的好噁心，拜託不要再給她機會了，對自己好一點」、「恭喜分手，祝福未來遇到值得你好好對待的她」。