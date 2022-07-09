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今起高溫炎熱！午後雷陣雨範圍縮小　下週變天時間曝

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受太平洋高壓影響，今將出現36度高溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今受太平洋高壓影響，各地天氣炎熱，氣象局表示，今午後雷陣雨會少一點，分布山區和靠山區平地，比昨天短和範圍小，下週二(7/12)前都會受高壓影響，下週三(7/13)南方熱帶擾動會從台灣巴士海峽靠南方通過，東部和東南部受迎風面水氣影響，雨量較多，其他各地午後雷陣雨也比較不穩定些。

氣象局表示，今(7/9)起受太平洋高壓影響，午後雷陣雨會少一點，會分布山區和靠山區平地，雨勢比昨天短和範圍小，山區活動要留意中午過後天氣變化。

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週日7/10到到下週二(7/12)也都是屬於都是太平洋高壓影響天氣型態，不過下週三起將變天，氣象局表示，下週三(7/13)南方熱帶擾動會從台灣巴士海峽靠南方通過，東部、東南部受到南方雲系和迎風水氣影響，雨量會比較多一點，各地午後雷陣雨比較不穩定一些。

▲▼今11縣市都有出現36度以上高溫機會。（圖／氣象局提供）

▲今11縣市都有出現36度以上高溫機會。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，這幾天高溫炎熱，要小心中暑，午後近山區易有午後雷陣雨，在山區活動要注意安全。

針對南海和菲律賓東南方都有熱帶擾動活動，氣象局表示，下週三過後水氣會比較靠台灣一些，台灣會比較受南邊熱帶雲系水氣影響，水氣和雲量偏多，目前電腦模擬，路徑和強度還有一定不確定性，還會持續觀察。

氣象局指出，熱帶雲系不一定會發展到颱風，熱帶雲系發展到颱風統計上來說比例上不會太高，未來電腦模擬上表現強度分歧相當大，要等下週一過後，熱帶系統發展趨勢上會比較明顯，到時候再對強度和路徑判斷會比較適當一些。

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