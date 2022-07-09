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11縣市熱炸36℃ 　菲東「熱帶擾動」影響下週天氣

▲熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱高溫36度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱高溫36度，氣象局針對全台11縣市發佈高溫燈號。下週三至週五(13至15日)的天氣變化需視菲東「熱帶擾動」的發展而定。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，下週菲律賓東方至南海海面均為有利「熱帶擾動」發展的海域，下週三(13日) 20時模擬機率已分別達40%及70%。其中以菲律賓東方的「熱帶擾動」尤需注意，但其影響與強度密切相關，模式模擬仍在調整中，應持續觀察。

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地為黃色燈號，請注意。。（圖／中央氣象局）

今日至下週二(9至12日)「太平洋高壓」增強，晴朗炎熱，高溫都在36度左右，要注意防曬、防中暑；午後雷陣雨大多在山區及少部分鄰近平地，強度減弱，範圍亦縮小，偶有較大雨勢，仍應注意。

今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。氣象局針對台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地為黃色燈號，請注意。

最新模式模擬顯示，下週三至週五(13至15日)的天氣變化需視菲東「熱帶擾動」的發展而定，模式模擬持續調整中，再觀察。

▼最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下週三(13日)20時菲律賓東方及南海海面「熱帶擾動」的模擬機率，分別已達40%及70%。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼最新(8日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下週三(13日)20時菲律賓東方及南海海面「熱帶擾動」的模擬機率，分別已達40%及70%。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

 

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