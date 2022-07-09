11縣市爆熱飆36度　颱風季開鑼預備！下週有長出1~2颱風可能

▲今氣象局對11縣市發布高溫燈號，有出現36度機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

今(7/9)受太平洋高壓影響，氣象局對11縣市發出高溫燈號，有出現36度機會，天氣風險公司表示，今上半天清朗炎熱，下半天山區有午後雷陣雨機會，下週不排除有颱風形成機會，不過不確性仍高。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨夜則在臉書上表示，颱風季開鑼預備，下週有長出1到2個颱風的可能。

氣象局今上午對11縣市發布高溫燈號，今日中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。雲林縣地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區，台北市、新北市盆地為黃色燈號，也有出現36度高溫機會。

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▲氣象局針對11縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局提供）

天氣風險公司今表示，今受到太平洋高壓影響，台灣附近吹東南風到南風，各地上半天都是晴朗炎熱的穩定天氣，中午高溫北部34-36度，中南部33-34度，東半部32-35度，紫外線都在過量級附近，感受起來悶熱，且容易曬傷。下半天在山區還是有午後雷陣雨發展的機會，主要集中在中央山脈比較深山一帶，平地有午後雷陣的機會比較低。

這波高壓勢力影響預估可以持續到下週二，天氣風險公司指出，期間台灣都是這種上半天晴時多雲，下半天山區午後雷陣雨，感受炎熱的夏季型天氣。下週三起高壓勢力稍微減弱，給了南方水氣北上接近台灣的機會，下週三起到下週末台灣天氣變得不穩定，全天都有下雨的機會。

天氣風險公司表示，新聞提醒下週有颱風形成，目前看起來不排除有這機會，不過各家數值模式對熱帶擾動強度的預測分岐頗大，有的預測只是低壓水氣，有的預測是颱風，代表整體不確定性仍高，還是要持續觀察這一兩天大氣環流以及預報結果的變化才能有較明確的方向。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨夜也在臉書上表示，颱風季開鑼預備，隨著太平洋高壓讓出空間，低緯熱帶海域，出現颱風發展機會！近幾天的歐美模式預報顯示，下星期，菲東、南海都有低壓活動跡象，預報的趨勢算是蠻穩定，整體看，下週有長出1~2個颱風的可能。對台灣來說，菲東這個低壓系統，比較需要觀察，因為太平洋高壓相對較強，低壓大方向，走向西北的機率較高。

