曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵　法官判決出爐

▲小美與吳男發生關係，跟男友哭訴後怒告性侵，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化一名男子小黎（化名）與女友小美（化名）吵架，深夜找吳姓男子協調。沒想到，吳男藉故支開小黎，帶小美開房間發生關係，小黎得知後氣得帶女友提告性侵。對此，法官認為，小美跟吳男屬於合意性交，因此判吳男無罪。

判決書指出，小黎跟小美2020年7月24日發生爭吵，因此要求吳男出面當公道伯，雙方凌晨3點多到吳男住處理論。吳男見狀，跟小黎說其實事情都是小美的錯，要小黎先離開1小時後再回到他的住處，讓他安撫小美並好好溝通。

吳男看到小黎離開後，帶著小美到彰化縣田中火車站附近的超商買飲料及零食，隨後以安撫情緒為由，帶小美到摩鐵開房間，全程小美也未拒絕。

吳男進入房內後，哭著抱住小美說「我妻子都沒回來，我好難過、好痛苦阿」，接著透露小黎曾說小美「吹喇叭」很厲害，便推倒小美，雙方發生關係，結束後載小美回到吳男家，3人一起吃早餐。

直到吳男離開，小美才哭著跟小黎說她被性侵，讓小黎氣得提告。小美控訴，她不斷說「不要這樣」，但身型嬌小推不開體型壯碩吳男，因此無法抗拒而被性侵，「有用手推他，但因為他太胖了，我推不動他」，

小黎證稱，吳男當初說要調解，叫他1小時後再回到吳男住處，他回來後看到吳男跟女友買早餐回來，就一起在吳男住處用餐，當時小美看起來很正常，沒有哭過或被欺負過的狀況；事後，小美才說她被性侵，感覺快要哭的樣子，「小美以前有過想要討東西，哭哭啼啼裝得很可憐，想要博取人同情」。

對此，吳男到案後否認犯行，辯稱沒有違反小美的意願，雙方是合意性交。

法官勘驗旅館的監視器畫面，發現小美跟吳男發生完關係後，神色自若地一起走出房間，還可以抽菸聊天、買棗山，與一般受害者反應不同；此外，小美若被性侵，第一時間可以向外人求助，也不可能再上吳男的機車回家，可見此案證明小美跟吳男在摩鐵發生關係，但無法證明有違反女方的意願，因此判吳男無罪。

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