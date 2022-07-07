調薪不扣獎金！中華快遞工會下最後通碟　7／17大遊行反剝削

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華快遞長年低薪，工會7/4發起首波罷工，要求加薪5千元，調薪不得扣績效獎金，若協商無果，不排除再發起全台總罷工，交通部長王國材下令要中華郵政及中華快遞檢討，強調加薪和績效獎金是兩回事，不過中華快遞公司迄今未承諾調薪不扣獎金，中華快遞工會宣布7/17將發動大遊行前進交通部和總統府反剝削。

中華快遞員工低薪，年資5年月薪僅26,000元，即便年資17年月薪也只有約29,000元，中華快遞7/4發起第一波罷工，約80多人參與，爭取全面調薪5000元，交通部要求勞資協調；不過7/5中華快遞勞資協調薪資會議再度破局，傳出調薪將會使績效獎金變少」，工會7/6再赴交通部陳情，揚言若調薪反扣獎金將年年罷工。

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王國材則表態支持中華快遞員工全面加薪5千元，並強調加薪與績效獎金無關，獎金該領幾個月就幾個月。中華快遞大股東中華郵政公司也表態加薪案應回溯7/1起生效。不過昨中華快遞勞資協商時仍未對調薪不扣獎金有具體承諾，再度引發工會不滿。

▲不滿長年低薪，中華快遞工會爭取調薪二度前往交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

中華快遞工會今表示，工會7/4發動第一波警告罷工，自7/5暫停罷工恢復提供勞務，然而中華快遞公司對於工會訴求的回應，卻是「挪績效獎金來調薪」，本會無法接受！工會暫停罷工已是最大善意，若交通部、中華郵政公司、中華快遞公司繼續不保證「調薪不扣績效獎金」，工會將於7月17日星期日發起大遊行，號召全台被剝削的勞工一起抗議這個壓榨基層的體制。

中華快遞工會強調，目前交通部長王國材雖支持本會爭取調薪，中華快遞公司卻打算挪績效獎金來惡補，並於今日公告預計7/21召開臨時董事會，但卻沒有調薪金額、不保證不扣績效獎金、只有拖延戰術 ，工會無法接受。

中華快遞工會理事長陳宏春表示，目前中華快遞僅具體說明7/21要開臨時董事會，雖然5千元加薪案應該會通過，但調薪後年薪沒保證不會減少，這一點工會無法接受，7/17大遊行估計將有80多位員工參加，當天將在交通部集合後前往總統府陳情。