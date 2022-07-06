台鐵龍膽石斑魚便當確定擴大販售　7月下旬西部10個車站都買得到

▲台鐵便當。（示意圖／台鐵局提供）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，交通部台鐵局與屏東縣政府聯合推出「龍膽石斑便當」，廣受好評。民進黨立委洪申翰6日表示，台鐵便當年收入破7億，號稱鐵路局最強副業，台鐵局將在7月下旬擴大販售，從現行的3處販賣點擴增至10處，呼籲大眾一起用食量與行動，力挺國產石斑魚。

洪申翰稍早發布新聞稿說明，中國大陸在6月13日禁止台灣石斑魚輸入，因為外銷通路受阻，導致養殖業者損失慘重，龐大漁獲需要銷售，中央及地方部會也展開補救措施，交通部台鐵局更與屏東縣政府聯合推出「龍膽石斑便當」。

洪申翰透露，他在今天收到台鐵局的訊息，台鐵將在7月下旬將擴大販售點至10個車站，相關銷售方案正在擬訂當中。

洪申翰說，適逢龍膽石斑魚產季，各界關注國產石斑魚銷售狀況，加上台鐵便當口碑良好，因此自己發函建議擴大販售站點，讓各縣市的民眾都能共襄盛舉，而他也在今天收到台鐵局的回覆，預計在7月下旬由原先的3處販賣點擴增至10處。

台鐵局說明，可以製作石斑魚便當的餐廳，因為距離產地較近，原先設定在高雄鐵路餐廳，但是由於銷售狀況良好，預計擴展至台北與台中鐵路餐廳加量製作，並且在西部擴大到10個車站販售，讓更多民眾一飽口福。

洪申翰分析，相較於台鐵便當常用的食材，例如豬肉排、豆干、滷蛋、酸菜、醃製物及時蔬等，因為石斑魚的單價較高，相關採購容易超過公部門的相關規定，所以當初採用限時限量，無法馬上拓及各縣市開賣。

洪申翰指出，依據行政院公共工程委員會官網說明，目前中央機關小額採購金額訂為10萬元，而依照「中央機關未達公告金額採購招標辦法」第5條規定，得不經公告程序，逕洽廠商採購，免提供報價或企劃書。

洪申翰表示，石斑魚的行情價約為一斤300至360元左右，意思就是如果單一餐廳或車站採購超過10萬元，相當於買超過270尾到300尾，就需要報價、比價、依循相關程序提供企劃書等，將會有相關行政作業的負擔。

洪申翰強調，台鐵便當年收入破7億，號稱鐵路局最強副業，許多旅客也對台鐵便當的美味讚不絕口，如果可以把吃台鐵石斑魚便當，推廣為全民運動，將對漁民解決銷售問題有所幫助，同時也呼籲大眾一起用食量與行動來力挺國產石斑魚。