高雄新興區電線垂落路口　遊覽車撞電桿釀禍竟落跑...最高罰3千

▲高雄8日晚間在新興區七賢、南台路口有電線垂落，警方獲報已通知相關廠商處理完畢，並調閱監視器後發現，可能是一輛遊覽車在轉彎時撞到電線桿，不小心把電線勾落。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、郭玗潔／高雄報導

高雄中山路派出所於8日晚間22時許獲報，在新興區七賢、南台路口有電線垂落，有危害影響往來車輛安全之虞，立即通報市府養工處協助處理，警方也調閱監視器，發現疑似一輛遊覽車在轉彎時，擦撞到電線桿而勾落電線，如查證屬實，大客車駕駛最高將罰款3000元。

中山所員警接獲民眾通報後到達現場，見有一條線路垂落，雖離地面約有3至4公尺，研判一般車輛尚可通行，但恐影響大型車輛行進，即通報市府養工處協助處理，另員警在現場開啟警示燈警示，以及協助指揮交通；經養工處通知外包廠商迅速到場處理後，於當日晚間23時處理完畢，過程中，人車保持正常通行，未發生事故。

後續警方調閱監視器查看，發現在同日晚間21時許，一輛遊覽車自新興區七賢二路右轉南台路時(沿北上方向行駛)，疑似於轉彎時，不慎擦撞到路旁之電線桿，並勾到電線導致脫落。警方表示，將循線通知該車輛駕駛到場說明，釐清還原事發經過，如查證屬實，將依道路交通管理處罰條例第62條規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰。」

新興分局呼籲，民眾駕車時，若有發生擦碰撞事故，應立即通報警方到場處理，切勿逕自離去，以免不慎違規觸法。