安倍遇害！前警察拋3點「維安沒太大問題」：民主國家必然有的風險

▲安倍遭到槍擊前，隨扈的視角全跟安倍看同方向。（圖／翻攝自YouTube／ぼっちじゃないトレーニー）



網搜小組／劉維榛報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，外界直指維安有大漏洞。對此，知名球評、退休交通警員石明謹認為，「我沒有覺得維安有太大問題」，並點出三的關鍵，包括沒有高規格維安、站在一般的馬路旁、沒有穿防彈衣，「其實是建立在一個民主法治國家！」

安倍晉三8日現身奈良街頭演說，卻遭山上徹也以3公尺近距離開2槍，輸血逾20公升後搶救，卻仍救不回寶貴性命，傳奇一生驟停在67歲，讓各界相當不捨。

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奈良縣立醫科大學主治醫師福島英賢表示，安倍晉三送醫時已是心肺停止狀態，在頸部發現2處彈孔，子彈深及心臟處，心臟被開了一個洞，疑似就是子彈造成的，「子彈穿透了安倍先生的胸口……，我們還在心臟發現一個很大的洞」。

▲山上徹也從安倍背後連開2槍。（圖／路透）

針對這起槍殺意外，不少人把矛頭指向維安不足與鬆懈，甚至形容隨扈是「是昂貴的裝飾品」。一名退役警察接受日媒Flash訪問時說明，通常大臣等級的人物進行街頭演說時至少須有1名警視廳特警（SP），加上當地都道府縣警力，合計應有4人以上。他也指責，若維安人員在第一槍後迅速作出反應，就可阻止第二槍，「SP完全沒能應對突如其來的槍響，這是個大問題。」

不過，石明謹在臉書認為，有人在嘲笑日本警察的維安，「其實我沒有覺得維安有太大問題，首先他已經是卸任行政官員，跟首相的維安格局是完全不同的，他只是個現任的國會議員。」石明謹也舉例，「你有看過台灣的立委身邊有什麼厲害的維安組合嗎？安倍的維安程度應該是高於國會議員，可能接近部長級人物，但是，不會高到那裡去。」

石明謹提出第2點，安倍演說所站的位置，是在馬路旁的槽化區，旁邊還有安全護欄，所以所有人包括安全人員，目視方向都是非道路的那一側，他的背後其實是馬路，人的下意識反應就是這邊不會有人，偶爾瞄一下即可，而且他演講的地方，其實離人群非常近，防不勝防。

接著第3點，石明謹說，安倍如果有穿防彈衣，應該不會受到這麼大的傷害，但是同樣的，「你問問台灣的國會議員，有誰是平日都會穿著防彈衣的？」

石明謹直言，安倍被襲擊造成這麼大的危害，總歸以上三個關鍵，包括沒有高規格維安、站在一般的馬路旁、沒有穿防彈衣，「這三點其實是建立在一個民主法治國家」，政治人物對於整個社會體制還有人民素質的信任，如果是在獨裁專制國家，這三點是不可能發生的，例如習大大（習近平）或是布丁丁（普丁）旗下的官員，不會具備這三點。

對此，石明謹感慨，發生這樣的憾事，「是民主自由國家必然有的風險」，但我並不希望政治人物或是名人出門都要有好幾個保鑣，都要穿防彈衣，都不敢走入人群中。我們要相信這個社會能夠發展出成熟的體制，要相信大家都能堅守共同的價值。

最後，石明謹則強調，如果我們改變了這樣的生活，正是中了那些想要摧毀民主自由體制的人的計，他們希望人們害怕、恐懼，不再相信這世界有可能建立民主、自由、法治的社會，「台灣需要加油，人類需要加油。」

▼愛妻安倍昭惠陪面色憔悴，陪伴丈夫回到東京家中。（圖／路透社）

