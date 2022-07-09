被借名影射「挑省籍情結」趙少康不忍了　赴警局開吉...3罪曝光

記者邱中岳／台北報導

中廣董事長趙少康，9日上午10時許與北市議員游淑慧現身大安分局，主要因為不滿有人成立「假的戰鬥藍」社群，並在上面散佈「張善政是高等外省人，林世堅是低等閩南人 」等言論，嚴重挑起省籍情結，而且強調「戰鬥藍」只有一個官方社群，所以提出公然侮辱、誹謗以及《社維法》散布謠言等3罪。

趙少康在9日上午10時許，前往大安分局針對有網友成立社群，在裡面挑起省籍情結，所以決定與議員游淑慧前往提出告訴，趙認為這名網友，涉嫌違反刑法309條《公然侮辱》、310條《加重誹謗》以及社會秩序維護法中的散佈謠言，足以影響公共之安寧。

▲趙少康不滿有假的戰鬥藍網站，被人散佈挑起省籍情結的字眼，決定到大安分局提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

趙少康表示，這名網友在「假的戰鬥藍」社群上，寫下「張善政是高等外省人，林世堅事低等閩南人 」，甚至還試圖進入戰鬥藍的官方網站，最後被管理員發現後即時阻止隔絕。

但是不少政論節目中，雖然不敢說是趙少康，但是卻影射「戰鬥藍」。明明知道這是假的社群貼出來「分化省籍情結」，但是還是要裝不知道繼續影射，這樣也可能造成違法。

▲戰鬥藍發起人趙少康與議員游淑慧在9日前往大安分局提告毀謗、侮辱等3罪。（圖／記者邱中岳翻攝）

趙少康話鋒一轉，但是主要今天還是針對在假的戰鬥藍社群發表「分化省籍情結」言論的這名網友，希望警方能夠儘速將人繩之以法，趙少康也表示，千萬不要搞分化，自己是要選總統的人，最希望台灣沒有省籍問題。

趙少康預計提出3項告訴，首先是刑法309條《公然侮辱最》，公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金，其次，刑法310條《誹謗罪》，意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，散布文字、圖畫犯前項之罪者，處2年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

最後，趙少康認為挑起省籍情結，嚴重影響社會秩序，也提出《社會秩序維護法》散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。