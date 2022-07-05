趙少康轟林智堅論文涉抄襲「雙倍可惡」　喊話教育部儘速調查

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被指稱碩士論文涉嫌抄襲，引起爭議。對此，中廣董事長趙少康5日於臉書發文指出，綠營側翼光憑國民黨高雄市長參選人柯志恩2篇論文摘要類似，便咬定她抄襲，如今雙倍迴力鏢打到自己身上，請綠營用同樣標準審視林智堅「雙倍的可惡」，呼籲教育部儘速介入調查。

趙少康認為，今日傳出林智堅在中華大學及台大國發所碩士論文都涉及抄襲，連錯字都複製貼上，真是令人搖頭。其實到底是不是碩士、博士，與能不能做好市長根本不相關，但牽涉到誠信及學術倫理，就很重要，請林智堅展現擔當，退選桃園市長。

此外，趙少康表示，林智堅應說清楚，究竟是中華大學碩士論文指導教授把林智堅當廉價勞工，拿林智堅論文申請補助費用？還是指導教授作品做人情給林智堅使用？抑或是指導教授作品一稿多用、一魚三吃，又沒註明出處？

趙少康表示，而林智堅台大國發所碩士論文指導教授、國安局長陳明通半年內竟放行2份內容高度相似的論文，實在令人難以理解。台大校長管中閔應該徹查國發所論文審查究竟發生什麼問題？把關是否嚴謹？台大做為學術界龍頭，不可以對學位有輕易放水的嫌疑。

趙少康指出，政治人物誠信相當重要，呼籲教育部立即介入調查，倘若論文確有抄襲事實，請林智堅與陳明通別再硬拗，立即公開道歉並退選，展現負責任的風骨，不要汙染學術，成為學子的壞榜樣。

趙少康提及，柯志恩才剛宣布參選高雄市長，綠營側翼光憑柯志恩2篇論文「摘要類似」，便咬定柯志恩論文自己抄襲自己，如今「雙倍的迴力鏢」打到自己身上，請綠營用相同標準對待林智堅「雙倍的可惡」。