綠營新北人選沒著落　趙少康出主意：蘇貞昌選新北有助國家發展

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨新北市長人選提名遲未定案，日前立委羅致政宣布無意參選後，除交通部長林佳龍、前副總統陳建仁都被點名，對此，中廣董事長趙少康也幫忙出主意，趙建議，民進黨在新北市徵召蘇貞昌選市長，「讓老縣長回鍋，行政院長由陳建仁接任，防疫與國家發展都能展現新氣象。」

趙少康指出，民進黨完全執政，蔡英文一人意志凌駕全黨，竟然會在雙北市長提名上卡關，今天最新傳出，將改由潘孟安出戰新北，給外界民進黨在玩「大風吹」的質疑，「建議民進黨，在新北市徵召蘇貞昌選市長，讓老縣長回鍋，行政院長由陳建仁接任，防疫與國家發展都能展現新氣象。」

對於新北市長選戰，趙少康表示，侯友宜挾高支持度，讓民進黨在新北找不出人跟侯市長對戰，實在令人啼笑皆非。蘇貞昌當過台北縣8年縣長，建議蔡英文讓他回鍋選新北市長，由陳建仁接任行政院長暨疫情總指揮官，再提拔羅一鈞當衛福部長暨防疫副指揮官，讓相對有專業的人接手，不只有助國家發展，後續防疫面對BA.4、BA.5變種病毒高度威脅，也可以做好準備。

趙少康指出，蘇貞昌在立法院備詢時失格言行不斷，只會逞口舌之快，羞辱、反質詢代表民意的立法委員，又讓疫情失控，房價、電價、民生物價飛漲，實質薪資衰退，民眾早就對蘇內閣失去信心。至於陳時中防疫落後部署，+0時志得意滿的開記者會享受光環，每日確診數萬人反而躲回幕後，既然兩人都無能國政，不如都去參選，別在重要職位上尸位素餐了。

趙少康指出，這樣的安排，一可解決民進黨「無人敢戰侯友宜」的尷尬處境，二來解決蘇貞昌掌管內閣以來成事不足、敗事有餘所引發的民怨，三則是讓能做事的人上陣，不要讓成天政治算計的人執政，才對國家發展有利，「蘇貞昌從哪裡倒下就從哪裡站起來，請你為了國家發展、為了民進黨的顏面，再戰新北，和侯友宜再對決一次吧！」