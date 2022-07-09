美學者：安倍晉三擁護民主　首位大國前領導人公開挺台灣

▲ 安倍曾在臉書開心曬台灣鳳梨。（圖／翻攝自安倍晉三臉書）

文／中央社

美國學者歐斯林今天推崇日本前首相安倍晉三任內把日本推上全球舞台要角，且是首位公開支持台灣的大國前領導人，並認為華府長期對台戰略模糊政策站不住腳。

歐斯林（Michael Auslin）今天投書「華爾街日報」指出，安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺身亡，結束日本現代歷史上最傑出的一段政治生涯，「被暗殺的安倍是一位沉穩的政治菁英、以西式的政治手段推進日本」。

歐斯林是加州史丹佛大學智庫胡佛研究所研究員，曾任耶魯大學日本史副教授。

歐斯林以「政治鳳凰」形容安倍，從第一次擔任首相不到一年的失敗灰燼中崛起，5年後重回政治戰場，在2012年到2020年底的首相任期中，重塑了日本外交和內政政策。

▲ 安倍出身政治世家，曾兩度坐上首相大位。（圖／達志影像／美聯社）

安倍從政期間曾兩度擔任首相，一次是2006年9月至2007年9月，另一次是2012年12月至2020年9月。

歐斯林在文中表示，安倍的遺產沒有任何一位1950年代以來的日本政治家可以與之抗衡。出身政治世家，安倍父親曾是外務大臣、祖父組建「日本進步黨」。而安倍的外公岸信介在二戰時於中國活動，曾被美國人質疑為「甲級戰犯」、但一路做到首相，外號「昭和的妖怪」。

安倍是堅定的反共主義者，更致力重振日本在亞洲和世界的地位。他擔任首相期間訪問珍珠港、2016年在美國國會發表演說。他領導促成日、美、澳、印四邊安全對話。

安倍制定「自由開放的印太」概念獲川普和拜登政府採用。前美國總統川普下令美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）時，安倍予以挽救，由日本帶領剩餘11個TPP成員國敲定新的協定架構，並改稱為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

▲ 安倍死亡後，民眾在案發現場獻花致意。（圖／路透）

卸任首相後，安倍仍是日本最有影響力的政治家、主導日本外交政策思想。今年2月，他公開表示日本應思考是否擁有美國核武器。4月，他呼籲美國承諾在中國發動襲擊時保衛台灣。

歐斯林寫道，身為日本沉穩的政治精英，安倍學習著成為全球舞台的表演者。其擁抱西方式政治的目的是致力於恢復日本在國際要角的地位。用安倍自己的話來說，就是「捍衛自由、民主、人權和法治」，這也是安倍留給日本和世界的寶貴遺產。

上一次日本的主要政治人物遭謀殺是1960年，日本社會黨領袖在東京演講時被一名極端主義的青少年攻擊。

這一次67歲的安倍在奈良幫自民黨籍參議院選舉候選人助選，遭槍擊送醫不治。奈良是日本中部的古都，以溫馴的鹿和歷史燈塔聞名，而非政治激進主義。

41歲嫌犯是前海上自衛隊隊員，已被警方逮捕。在槍擊犯罪少見的日本，這起案件引發各方震驚與哀悼。